Walmart выводит инновации в сфере розничной торговли на новую высоту благодаря внедрению генеративного искусственного интеллекта и дополненной реальности на выставке CES

Президент и главный исполнительный директор Walmart Дуг Макмиллон представил на выставке Consumer Electronics Show, проходившей в Лас-Вегасе, важный шаг, призванный переопределить ландшафт розничной торговли. Эта инновация, названная «адаптивной розничной торговлей», сочетает в себе Augmented Reality (AR), Artificial Intelligence (AI) и другие технологии, чтобы предоставить покупателям более удобный процесс совершения покупок, доказывая, что Walmart делает все возможное, используя передовые технологические решения.

На выставке было представлено несколько продуктов, оснащенных искусственным интеллектом, в том числе новые инструменты для поиска товаров и управления пополнением. Walmart также проводит бета-тестирование платформы социальной коммерции с дополненной реальностью под названием «Покупай с друзьями». Кроме того, гигант розничной торговли продемонстрировал, как он внедряет ИИ в другие вертикали, такие как клуб оптовой торговли Sam's Club и приложения, используемые сотрудниками магазинов.

Центральным элементом этих инноваций является уникальный генеративный алгоритм поиска с использованием искусственного интеллекта, разработанный для пользователей iOS. Эта функция меняет процесс поиска, позволяя клиентам искать продукты в зависимости от их целей, а не от известных продуктов или торговых марок. Например, клиенты могут искать «вечеринка по просмотру футбола» вместо того, чтобы кропотливо вводить каждый элемент, например чипсы, крылышки, напитки или большой экран телевизора. Этот передовой алгоритм поиска, заимствованный у Google's SGE (Search Generative Experience), учитывает многочисленные факторы, включая обзоры, цены, изображения, и впоследствии рекомендует продукты в различных категориях.

Перед CES Walmart продемонстрировал помощника по покупкам, управляемого искусственным интеллектом, который объединяет процесс покупок с помощью чат-бота. Этот чат-бот отвечает на запросы клиентов и предоставляет персональные предложения по продуктам. Walmart также сообщил о разработке генеративной функции поиска на базе искусственного интеллекта. Пользователи могли искать «вечеринку по случаю дня рождения на тему единорога» и получать сводные результаты, включая воздушные шары на тему единорога, салфетки, ленты и многое другое. Теперь эта функция доступна на мобильных устройствах, дебютировавших на iOS.

Не менее интересное применение ИИ проявляется в изменении порядка часто необходимых элементов. Недавно представленная служба пополнения запасов InHome использует искусственный интеллект для создания автоматизированных онлайн-корзин для покупок, включающих товары, которые клиенты часто покупают. Доступные в настоящее время через программу InHome, товары доставляются непосредственно в холодильники клиентов на их кухнях или в гаражах через службу доставки Walmart с интеллектуальным замком. Хотя эта услуга упрощает процесс покупок, она не требует подписки и позволяет клиентам модифицировать свои корзины в соответствии с их меняющимися потребностями.

«Покупайте с друзьями», еще одна инновация, представленная на выставке CES, представляет собой инструмент дополненной реальности, который знакомит клиентов с виртуальными нарядами, которыми они делятся с друзьями, прежде чем совершить покупку. Он объединяет механизм виртуальной примерки Walmart на базе искусственного интеллекта, представленный в прошлом году, с социальными функциями.

Дуг Макмиллон назвал ассортимент продуктов «адаптивной розничной торговлей», объяснив это подходом к розничной торговле, основанным на индивидуализации и гибкости. По словам Суреша Кумара, глобального директора по технологиям и директора по развитию Walmart Inc., «адаптивная розничная торговля» улучшает качество обслуживания омниканальной розничной торговли, поскольку она «бесшовно сочетает в себе лучшие аспекты всех каналов с четким акцентом на людях».

Walmart также поделился тем, как он применяет ИИ в других местах. Sam's Club Walmart намерен внедрить технологии искусственного интеллекта и компьютерного зрения, чтобы ускорить проверку чеков на выходе из магазина, уменьшая необходимость в личных проверках сотрудников. Вместо этого технология компьютерного зрения фиксирует изображения корзины, а искусственный интеллект ускоряет процесс сопоставления корзины с продажами. Поскольку пилотный проект в настоящее время действует в 10 местах, планируется, что к концу года эта технология распространится на все 600 клубов.

Кроме того, инструмент генеративного искусственного интеллекта Walmart для продавцов, получивший название «Мой помощник», в 2024 году будет масштабирован более чем в 11 странах за пределами США, адаптируя свою работу к местным языкам сотрудников. В настоящее время «Мой помощник» работает в различных странах, включая Канаду, Мексику, Гондурас и другие, и планируется запустить его в Индии и Южной Африке. Согласно раскрытию Walmart, этот инструмент помогает сотрудникам писать, обобщать обширные документы и стимулировать творческий подход.

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