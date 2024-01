Walmart bringt Innovationen im Einzelhandel mit der Einführung generativer KI und AR auf der CES auf ein neues Niveau

In einem wichtigen Schritt, der die Einzelhandelslandschaft neu definieren wird, stellte der Präsident und CEO von Walmart, Doug McMillon, auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas eine Reihe transformativer Technologien vor. Diese als „adaptiver Einzelhandel“ bezeichnete Innovation kombiniert Augmented Reality (AR), Artificial Intelligence (AI) und andere Technologien, um Kunden ein verbessertes Einkaufserlebnis zu bieten, und beweist damit, dass Walmart voll und ganz auf technologisch zukunftsweisende Lösungen setzt.

Auf der Ausstellung wurden mehrere durch KI unterstützte Produkte vorgestellt, darunter neue Tools für die Produktsuche und das Nachschubmanagement. Walmart testet außerdem eine mit AR ausgestattete Social-Commerce-Plattform namens „Shop with Friends“ im Betatest. Darüber hinaus zeigte der Einzelhandelsriese, wie er KI in andere Branchen wie seinen Großhandelsclub Sam's Club und Anwendungen integriert, die von Mitarbeitern im Geschäft verwendet werden.

Das Herzstück dieser Innovationen ist ein einzigartiger generativer KI-Suchalgorithmus, der für iOS-Benutzer entwickelt wurde. Diese Funktion gestaltet das Sucherlebnis neu, indem sie es Kunden ermöglicht, Produkte basierend auf ihren Zwecken und nicht anhand etablierter Produkt- oder Markennamen zu suchen. Kunden können beispielsweise nach einer „Fußball-Watch-Party“ suchen, anstatt jeden Artikel wie Chips, Flügel, Getränke oder einen großen Fernsehbildschirm mühsam einzugeben. In Anlehnung an Google's SGE (Search Generative Experience) berücksichtigt dieser hochmoderne Suchalgorithmus zahlreiche Faktoren, darunter Bewertungen, Preise und Bilder, und empfiehlt anschließend Produkte in verschiedenen Kategorien.

Vor der CES stellte Walmart einen KI-gesteuerten Einkaufsassistenten vor, der den Einkaufsprozess mit einem Chatbot konsolidiert. Dieser Chatbot beantwortet Kundenanfragen und bietet personalisierte Produktvorschläge. Walmart deutete außerdem die Entwicklung einer generativen KI-gestützten Suchfunktion an. Benutzer könnten nach einer „Geburtstagsparty mit Einhorn-Thema“ suchen und konsolidierte Ergebnisse erhalten, darunter Luftballons, Servietten, Luftschlangen und mehr mit Einhorn-Thema. Jetzt ist diese Funktion auf Mobilgeräten verfügbar und erstmals auf iOS verfügbar.

Eine ebenso faszinierende Anwendung von KI zeigt sich in der Neuordnung häufig benötigter Artikel. Der neu vorgestellte InHome Replenishment-Service nutzt KI, um automatisierte Online-Warenkörbe zu erstellen, die Artikel enthalten, die Kunden häufig kaufen. Die Artikel sind derzeit über das InHome-Programm erhältlich und werden über Walmarts Smart-Lock-Lieferservice direkt an die Kühlschränke in der Küche oder Garage der Kunden geliefert. Dieser Service vereinfacht zwar den Einkaufsvorgang, erfordert jedoch kein Abonnement und ermöglicht es den Kunden, ihren Warenkorb an ihre wechselnden Bedürfnisse anzupassen.

„Shop with Friends“, eine weitere auf der CES vorgestellte Innovation, ist ein AR-Tool, das Kunden mit virtuellen Outfits vertraut macht, die sie vor dem Kauf mit Freunden teilen. Es verbindet Walmarts KI-gestützten virtuellen Anprobemechanismus, der letztes Jahr eingeführt wurde, mit sozialen Funktionen.

Doug McMillon bezeichnete die Produktpalette als „adaptiven Einzelhandel“ und erklärte es als einen auf Anpassung und Flexibilität basierenden Einzelhandelsansatz. Mit den Worten von Suresh Kumar, dem globalen Chief Technology Officer und Chief Development Officer von Walmart Inc., verbessert „adaptiver Einzelhandel“ das Omnichannel-Einzelhandelserlebnis, da es „die besten Aspekte aller Kanäle nahtlos miteinander verbindet und dabei den Menschen klar im Mittelpunkt steht“.

Walmart teilte auch mit, wie es KI anderswo einsetzt. Walmarts Sam's Club wird KI- und Computer-Vision-basierte Technologien einführen, um die Belegvalidierung an den Ladenausgängen zu beschleunigen und die Notwendigkeit persönlicher Mitarbeiterkontrollen zu verringern. Stattdessen erfasst die Computer-Vision-Technologie Warenkorbbilder und die KI beschleunigt den Zuordnungsprozess zwischen Warenkorb und Verkauf. Da derzeit an zehn Standorten ein Pilotprojekt läuft, soll diese Technologie bis zum Jahresende auf alle 600 Clubs ausgeweitet werden.

Darüber hinaus wird Walmarts generatives KI-Tool für Filialassistenten mit dem Namen „My Assistant“ im Jahr 2024 auf über 11 Länder außerhalb der USA ausgeweitet und sein Betrieb an die Landessprachen der Mitarbeiter angepasst. Derzeit ist „My Assistant“ in verschiedenen Ländern funktionsfähig, darunter Kanada, Mexiko, Honduras und mehr, und die Einführung in Indien und Südafrika ist geplant. Dieses Tool unterstützt Mitarbeiter beim Schreiben, beim Zusammenfassen umfangreicher Dokumente und beim Anregen von Kreativität, so Walmarts Offenlegung.

