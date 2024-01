Walmart przenosi innowacje w handlu detalicznym na nowy poziom dzięki prezentacji generatywnej sztucznej inteligencji i AR na targach CES

W ramach ważnego posunięcia, którego celem jest przedefiniowanie krajobrazu handlu detalicznego, prezes i dyrektor generalny Walmart, Doug McMillon, przedstawił zestaw technologii transformacyjnych podczas targów Consumer Electronics Show odbywających się w Las Vegas. Ta innowacja, nazwana „adaptacyjnym handlem detalicznym”, łączy Augmented Reality (AR), Artificial Intelligence (AI) i inne technologie, aby zapewnić klientom lepszą podróż zakupową, co udowadnia, że ​​Walmart stawia na nowoczesne rozwiązania technologiczne.

Na wystawie zaprezentowano kilka produktów wykorzystujących sztuczną inteligencję, w tym nowe narzędzia do wyszukiwania produktów i zarządzania uzupełnianiem zapasów. Walmart testuje także wersję beta platformy handlu społecznościowego wyposażonej w technologię AR, zwanej „Kupuj ze znajomymi”. Ponadto gigant handlu detalicznego pokazał, jak włącza sztuczną inteligencję do innych branż, takich jak klub sprzedaży hurtowej Sam's Club i aplikacje używane przez pracowników sklepów.

Najważniejszym elementem tych innowacji jest unikalny algorytm wyszukiwania generatywnego AI opracowany dla użytkowników iOS. Ta funkcja zmienia sposób wyszukiwania, umożliwiając klientom wyszukiwanie produktów w oparciu o ich cele, a nie ustalone nazwy produktów lub marek. Na przykład klienci mogą wyszukiwać hasło „impreza z oglądaniem piłki nożnej”, zamiast żmudnego wpisywania każdego elementu, takiego jak chipsy, skrzydełka, napoje lub duży ekran telewizora. Ten nowatorski algorytm wyszukiwania, zapożyczony od Google's SGE (Search Generative Experience), bierze pod uwagę wiele czynników, w tym recenzje, ceny, zdjęcia, a następnie rekomenduje produkty w różnych kategoriach.

Przed targami CES Walmart zademonstrował asystenta zakupowego opartego na sztucznej inteligencji, który konsoliduje proces zakupów za pomocą chatbota. Ten chatbot odpowiada na zapytania klientów i dostarcza spersonalizowane sugestie dotyczące produktów. Walmart wskazał również na rozwój generatywnej funkcji wyszukiwania opartej na sztucznej inteligencji. Użytkownicy mogą wyszukiwać „przyjęcie urodzinowe z motywem jednorożca” i otrzymywać skonsolidowane wyniki, w tym balony, serwetki, serpentyny z motywem jednorożca i nie tylko. Teraz ta funkcja jest dostępna na urządzeniach mobilnych, debiutując na iOS.

Równie intrygujące zastosowanie sztucznej inteligencji przejawia się w zmianie kolejności często potrzebnych przedmiotów. Nowo zaprezentowana usługa InHome Replenishment wykorzystuje sztuczną inteligencję do tworzenia automatycznych koszyków na zakupy online zawierających produkty często kupowane przez klientów. Produkty, dostępne obecnie w ramach programu InHome, są dostarczane bezpośrednio do lodówek klientów w ich kuchniach lub garażach za pośrednictwem usługi dostawy zasilanej inteligentnym zamkiem firmy Walmart. Usługa ta, choć upraszcza proces zakupów, nie wymaga abonamentu i pozwala klientom modyfikować koszyk w zależności od zmieniających się potrzeb.

„Kupuj z przyjaciółmi”, kolejna innowacja zaprezentowana na targach CES, to narzędzie AR, które zapoznaje klientów z wirtualnymi strojami, udostępniając je znajomym przed dokonaniem zakupu. Łączy wprowadzony w zeszłym roku wirtualny mechanizm próbny Walmart oparty na sztucznej inteligencji z funkcjami społecznościowymi.

Doug McMillon określił asortyment produktów jako „adaptacyjny handel detaliczny”, wyjaśniając go jako podejście do handlu detalicznego opartego na dostosowaniu i elastyczności. Według Suresha Kumara, globalnego dyrektora ds. technologii i dyrektora ds. rozwoju firmy Walmart Inc., „adaptacyjny handel detaliczny” poprawia doświadczenia w handlu detalicznym w wielu kanałach, ponieważ „płynnie łączy najlepsze aspekty wszystkich kanałów, z wyraźnym naciskiem na ludzi”.

Walmart podzielił się także informacjami, w jaki sposób wykorzystuje sztuczną inteligencję w innych miejscach. Walmart Sam's Club ma zamiar wdrożyć technologie oparte na sztucznej inteligencji i wizji komputerowej, aby przyspieszyć sprawdzanie paragonów przy wyjściu ze sklepu, eliminując potrzebę osobistych kontroli pracowników. Zamiast tego technologia widzenia komputerowego przechwytuje obrazy koszyka, a sztuczna inteligencja przyspiesza proces dopasowywania koszyka do sprzedaży. Dzięki pilotażowi działającemu obecnie w 10 lokalizacjach przewiduje się, że do końca roku technologia ta zostanie uwzględniona we wszystkich 600 klubach.

Co więcej, generatywne narzędzie AI firmy Walmart dla sprzedawców, ochrzczone „Mój Asystent”, zostanie w 2024 r. skalowane do ponad 11 krajów poza Stanami Zjednoczonymi, dostosowując jego działanie do lokalnych języków pracowników. Obecnie „Mój asystent” działa w różnych krajach, w tym w Kanadzie, Meksyku, Hondurasie i innych krajach, a w planach jest jego uruchomienie w Indiach i Republice Południowej Afryki. Jak wynika z informacji ujawnionych przez Walmart, narzędzie to pomaga pracownikom w pisaniu, podsumowywaniu obszernych dokumentów i pobudzaniu kreatywności.

