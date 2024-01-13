في خطوة كبيرة تهدف إلى إعادة تعريف مشهد البيع بالتجزئة، قدم الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Walmart، دوج ماكميلون، مجموعة من التقنيات التحويلية في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية الذي استضافته لاس فيغاس. يجمع هذا الابتكار، الذي تم وصفه باسم "البيع بالتجزئة التكيفي"، بين Augmented Reality (AR) Artificial Intelligence (AI) وتقنيات أخرى لتزويد العملاء برحلة تسوق محسنة، مما يثبت أن Walmart تقدم كل ما في وسعها من حلول متقدمة في مجال التكنولوجيا.

تم الكشف في المعرض عن العديد من المنتجات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الأدوات الجديدة للبحث عن المنتجات وإدارة التجديد. تقوم Walmart أيضًا باختبار الإصدار التجريبي لمنصة التجارة الاجتماعية المزودة بتقنية الواقع المعزز، والتي تسمى "التسوق مع الأصدقاء". بالإضافة إلى ذلك، عرض عملاق البيع بالتجزئة كيفية دمج الذكاء الاصطناعي في قطاعات أخرى مثل نادي البيع بالجملة، وSam's Club، والتطبيقات التي يستخدمها الموظفون في المتجر.

محور هذه الابتكارات هو خوارزمية بحث الذكاء الاصطناعي الفريدة التي تم تطويرها لمستخدمي iOS. تعمل هذه الميزة على إعادة تشكيل تجربة البحث من خلال السماح للعملاء بمطاردة المنتجات بناءً على أغراضهم بدلاً من أسماء المنتجات أو العلامات التجارية القائمة. على سبيل المثال، يمكن للعملاء البحث عن "حفلة مشاهدة كرة قدم" بدلاً من إدخال كل عنصر بعناية، مثل رقائق البطاطس أو الأجنحة أو المشروبات أو شاشة تلفزيون كبيرة. بالاقتراض من Google's SGE (Search Generative Experience) ، تأخذ خوارزمية البحث المتطورة هذه في الاعتبار العديد من العوامل بما في ذلك المراجعات والأسعار والصور، ثم توصي بعد ذلك بالمنتجات عبر فئات مختلفة.

قبل معرض CES، عرضت Walmart مساعد تسوق يعتمد على الذكاء الاصطناعي والذي يعمل على دمج عملية التسوق باستخدام برنامج الدردشة الآلي. يقوم برنامج الدردشة الآلي هذا بالرد على استفسارات العملاء ويقدم اقتراحات مخصصة للمنتج. أشارت Walmart أيضًا إلى تطوير وظيفة بحث توليدية تعمل بالذكاء الاصطناعي. يمكن للمستخدمين البحث عن "حفلة عيد ميلاد بطابع وحيد القرن" والحصول على نتائج موحدة بما في ذلك البالونات والمناديل واللافتات ذات طابع وحيد القرن والمزيد. والآن، يمكن الوصول إلى هذه الميزة على الأجهزة المحمولة، حيث ظهرت لأول مرة على نظام التشغيل iOS.

ويتجلى تطبيق الذكاء الاصطناعي المثير للاهتمام أيضًا في إعادة ترتيب العناصر المطلوبة بشكل متكرر. تستخدم خدمة InHome Replenishment التي تم الكشف عنها حديثًا الذكاء الاصطناعي لإنشاء عربات تسوق آلية عبر الإنترنت تتضمن العناصر التي يشتريها العملاء غالبًا. متوفر حاليًا من خلال برنامج InHome، ويتم تسليم العناصر مباشرة إلى ثلاجات العملاء في مطابخهم أو مرائبهم عبر خدمة التوصيل التي تعمل بالقفل الذكي من Walmart. على الرغم من أنها تبسط عملية التسوق، إلا أن هذه الخدمة لن تتطلب اشتراكًا وتسمح للعملاء بتعديل سلاتهم وفقًا لاحتياجاتهم المتغيرة.

"التسوق مع الأصدقاء"، وهو ابتكار آخر تم الكشف عنه في معرض CES، عبارة عن أداة للواقع المعزز تعرّف العملاء بالأزياء الافتراضية التي تتم مشاركتها مع الأصدقاء قبل إجراء عملية شراء. فهو يدمج آلية التجربة الافتراضية المدعومة بالذكاء الاصطناعي من Walmart، والتي تم تقديمها العام الماضي، مع الوظائف الاجتماعية.

حدد دوج ماكميلون مجموعة المنتجات باسم "التجزئة التكيفية"، موضحًا أنها نهج البيع بالتجزئة القائم على التخصيص والمرونة. وعلى حد تعبير سوريش كومار، كبير مسؤولي التكنولوجيا العالمية وكبير مسؤولي التطوير في شركة Walmart Inc.، فإن "البيع بالتجزئة المتكيف" يعزز تجارب البيع بالتجزئة متعددة القنوات لأنه "يمزج بسلاسة أفضل الجوانب في جميع القنوات، مع التركيز الواضح على الأشخاص".

شاركت Walmart أيضًا كيفية تطبيق الذكاء الاصطناعي في أماكن أخرى. من المقرر أن يقوم Walmart's Sam's Club بطرح تقنيات الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية لتسريع التحقق من صحة الإيصالات عند مخارج المتجر، مما يخفف من الحاجة إلى فحوصات المساعدين الشخصية. وبدلاً من ذلك، تلتقط تقنية الرؤية الحاسوبية صور عربة التسوق، ويقوم الذكاء الاصطناعي بتسريع عملية مطابقة المبيعات لعربة التسوق. ومع وجود طيار يعمل حاليًا في 10 مواقع، فمن المتوقع أن تمتد هذه التقنية إلى جميع أندية النادي البالغ عددها 600 بحلول نهاية العام.

علاوة على ذلك، سيتم توسيع أداة الذكاء الاصطناعي التوليدية من Walmart لمساعدي المتاجر، والتي يطلق عليها اسم "My Assistant"، إلى أكثر من 11 دولة خارج الولايات المتحدة في عام 2024، مع تخصيص عملياتها لتناسب اللغات المحلية للموظفين. حاليًا، يعمل "مساعدي" في العديد من البلدان بما في ذلك كندا والمكسيك وهندوراس والمزيد، مع وجود خطط قيد التنفيذ لإطلاقه في الهند وجنوب إفريقيا. تساعد هذه الأداة الموظفين في الكتابة وتلخيص المستندات الشاملة وإثارة الإبداع، وفقًا لكشف Walmart.

نظرًا لأن تجار التجزئة في جميع أنحاء العالم يتعمقون في التقنيات الحديثة، فإن الأنظمة الأساسية مثل أدوات الواجهة الخلفية بدون تعليمات برمجية من منصة AppMaster تكتسب قوة جذب كبيرة في تطوير حلول فعالة ومبتكرة. بفضل الميزات القوية مثل إنشاء مخطط قاعدة البيانات المرئية وتصميم واجهة المستخدم drag-and-drop لتطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول، تقف هذه المنصة بقوة بين الشركات الرائدة في تقديم حلول التطوير الشاملة.