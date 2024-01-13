沃尔玛在 CES 上推出生成式 AI 和 AR，将零售创新推向新高度

沃尔玛总裁兼首席执行官道格·麦克米伦 (Doug McMillon) 在拉斯维加斯举办的消费电子展上推出了一系列变革性技术，这是注定要重新定义零售业格局的重大举措。这项创新被称为“自适应零售”，结合了Augmented Reality (AR) 、 Artificial Intelligence (AI)和其他技术，为顾客提供增强的购物体验，证明沃尔玛正在全力开发技术先进的解决方案。

展会上推出了多款人工智能赋能的产品，包括用于产品搜索和补货管理的新工具。沃尔玛还在测试一个融入 AR 的社交商务平台，名为“与朋友一起购物”。此外，这家零售巨头还展示了如何将人工智能融入其他垂直行业，例如批发俱乐部、山姆会员店以及店内员工使用的应用程序。

这些创新的核心是为 iOS 用户开发的独特的生成式人工智能搜索算法。此功能允许客户根据自己的目的而不是已建立的产品或品牌名称来搜索产品，从而重塑了搜索体验。例如，客户可以搜索“足球观看派对”，而不必费力地输入每个项目，例如薯条、鸡翅、饮料或大电视屏幕。这种尖端搜索算法借鉴了Google's SGE (Search Generative Experience) ，考虑了评论、价格、图像等众多因素，随后推荐不同类别的产品。

在 CES 之前，沃尔玛展示了一款人工智能驱动的购物助手，该助手将购物流程与聊天机器人整合在一起。该聊天机器人可以处理客户的疑问并提供个性化的产品建议。沃尔玛还表示正在开发基于人工智能的生成式搜索功能。用户可以搜索“独角兽主题生日派对”并收到综合结果，包括独角兽主题气球、餐巾、彩带等。现在，该功能可在移动设备上使用，并在 iOS 上首次亮相。

人工智能的一个同样有趣的应用体现在频繁需要的物品的重新排序上。新推出的 InHome Replenishment 服务使用人工智能创建自动化在线购物车，其中包含客户经常购买的商品。目前，通过 InHome 计划，这些物品可以通过沃尔玛的智能锁供电服务直接运送到顾客厨房或车库的冰箱中。虽然它简化了购物流程，但该服务不需要订阅，并允许客户根据他们不断变化的需求修改他们的购物篮。

“与朋友一起购物”是 CES 上推出的另一项创新，它是一种 AR 工具，可让顾客在购买前熟悉与朋友分享的虚拟服装。它将沃尔玛去年推出的人工智能虚拟试穿机制与社交功能相结合。

道格·麦克米伦 (Doug McMillon) 将这一系列产品定义为“适应性零售”，并将其解释为一种基于定制和灵活性的零售方法。用沃尔玛公司全球首席技术官兼首席开发官苏雷什·库马尔(Suresh Kumar)的话来说，“适应性零售”增强了全渠道零售体验，因为它“无缝地融合了所有渠道的最佳方面，并明确以人为本”。

沃尔玛还分享了它如何在其他地方应用人工智能。沃尔玛的山姆会员店将推出基于人工智能和计算机视觉的技术，以加快商店出口处的收据验证速度，从而减少员工亲自检查的需要。相反，计算机视觉技术捕获购物车图像，人工智能加速购物车到销售匹配过程。该技术目前已在 10 个地点进行试点，预计到年底将扩展到所有 600 个俱乐部。

此外，沃尔玛为店员提供的生成式人工智能工具，名为“我的助手”，将于 2024 年扩展到美国以外的超过 11 个国家，根据员工的当地语言调整其运营。目前，“我的助手”已在加拿大、墨西哥、洪都拉斯等多个国家/地区运行，并计划在印度和南非推出。据沃尔玛披露，该工具可帮助员工撰写、总结大量文档并激发创造力。

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