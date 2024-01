Walmart porta l'innovazione nel settore retail a nuovi livelli con le presentazioni di AI generativa e AR al CES

Con una mossa importante destinata a ridefinire il panorama della vendita al dettaglio, il presidente e CEO di Walmart, Doug McMillon, ha introdotto una suite di tecnologie trasformative al Consumer Electronics Show ospitato a Las Vegas. Denominata “vendita al dettaglio adattiva”, questa innovazione combina Augmented Reality (AR), Artificial Intelligence (AI) e altre tecnologie per offrire ai clienti un percorso di acquisto migliorato, dimostrando che Walmart sta puntando tutto sulle soluzioni tecnologiche.

Alla fiera sono stati presentati diversi prodotti potenziati dall'intelligenza artificiale, inclusi nuovi strumenti per la ricerca dei prodotti e la gestione del rifornimento. Walmart sta anche testando la versione beta di una piattaforma di social commerce intrisa di AR, denominata "Shop with Friends". Inoltre, il gigante della vendita al dettaglio ha mostrato come sta incorporando l’intelligenza artificiale in altri settori verticali come il suo club all’ingrosso, Sam’s Club e le applicazioni utilizzate dai dipendenti del negozio.

Il fulcro di queste innovazioni è un algoritmo di ricerca AI generativo unico sviluppato per gli utenti iOS. Questa funzionalità rimodella l'esperienza di ricerca consentendo ai clienti di cercare prodotti in base ai loro scopi anziché a nomi di prodotti o marchi consolidati. Ad esempio, i clienti possono cercare un "football watch party" invece di inserire faticosamente ogni articolo, come patatine, ali di pollo, bevande o un grande schermo TV. Prendendo in prestito Google's SGE (Search Generative Experience), questo algoritmo di ricerca all'avanguardia considera numerosi fattori tra cui recensioni, prezzi, immagini e successivamente consiglia prodotti in diverse categorie.

Prima del CES, Walmart ha presentato un assistente agli acquisti basato sull'intelligenza artificiale che consolida il processo di acquisto con un chatbot. Questo chatbot risponde alle domande dei clienti e fornisce suggerimenti personalizzati sui prodotti. Walmart ha anche indicato lo sviluppo di una funzione di ricerca generativa basata sull’intelligenza artificiale. Gli utenti potevano cercare una "festa di compleanno a tema unicorno" e ricevere risultati consolidati tra cui palloncini, tovaglioli, stelle filanti a tema unicorno e altro ancora. Ora questa funzionalità è accessibile sui dispositivi mobili e debutta su iOS.

Un’applicazione altrettanto intrigante dell’intelligenza artificiale si manifesta nel riordino degli elementi richiesti di frequente. Il servizio InHome Replenishment appena presentato utilizza l’intelligenza artificiale per creare carrelli della spesa online automatizzati che incorporano articoli che i clienti acquistano spesso. Attualmente disponibili attraverso il programma InHome, gli articoli vengono consegnati direttamente ai frigoriferi dei clienti nelle loro cucine o garage tramite il servizio di consegna alimentato da smart lock di Walmart. Sebbene semplifichi il processo di acquisto, questo servizio non comporterà un abbonamento e consentirà ai clienti di modificare i propri carrelli in base alle loro mutevoli esigenze.

"Shop with Friends", un'altra innovazione rivelata al CES, è uno strumento AR che familiarizza i clienti con abiti virtuali condivisi con gli amici prima di effettuare un acquisto. Unisce il meccanismo di prova virtuale basato sull'intelligenza artificiale di Walmart, introdotto lo scorso anno, con funzioni sociali.

Doug McMillon ha identificato la gamma di prodotti come "vendita al dettaglio adattiva", spiegandola come un approccio al dettaglio basato sulla personalizzazione e sulla flessibilità. Nelle parole di Suresh Kumar, global chief technology officer e chief development officer di Walmart Inc., la "vendita al dettaglio adattiva" migliora le esperienze di vendita al dettaglio omnicanale poiché "fonde perfettamente gli aspetti migliori di tutti i canali, con una chiara attenzione alle persone".

Walmart ha anche condiviso come sta applicando l'intelligenza artificiale altrove. Sam's Club di Walmart è pronto a implementare tecnologie basate sull'intelligenza artificiale e sulla visione artificiale per accelerare la convalida delle ricevute all'uscita dei negozi, mitigando la necessità di controlli di persona da parte dei dipendenti. Invece, la tecnologia di visione artificiale cattura le immagini del carrello e l’intelligenza artificiale accelera il processo di corrispondenza tra carrello e vendita. Con un progetto pilota attualmente operativo in 10 località, si prevede che questa tecnologia verrà estesa a tutti i 600 club entro la fine dell'anno.

Inoltre, lo strumento di intelligenza artificiale generativa di Walmart per i commessi di negozio, battezzato “My Assistant”, sarà esteso a oltre 11 paesi oltre gli Stati Uniti nel 2024, adattando il suo funzionamento alle lingue locali dei dipendenti. Attualmente, "My Assistant" è operativo in vari paesi tra cui Canada, Messico, Honduras e altri, con piani in azione per il suo lancio in India e Sud Africa. Questo strumento aiuta i dipendenti a scrivere, riassumere documenti estesi e stimolare la creatività, secondo la divulgazione di Walmart.

