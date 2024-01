Walmart tilt retailinnovatie naar nieuwe hoogten met generatieve AI- en AR-introducties op CES

In een belangrijke stap die bestemd was om het retaillandschap opnieuw te definiëren, introduceerde de president en CEO van Walmart, Doug McMillon, een reeks transformatieve technologieën op de Consumer Electronics Show in Las Vegas. Deze innovatie, bedacht als 'adaptieve retail', combineert Augmented Reality (AR), Artificial Intelligence (AI) en andere technologieën om klanten een verbeterd winkeltraject te bieden, wat bewijst dat Walmart all-in gaat op het gebied van technologische oplossingen.

Op de tentoonstelling werden verschillende producten onthuld die mogelijk werden gemaakt door AI, waaronder nieuwe tools voor het zoeken naar producten en het beheer van bevoorradingen. Walmart is ook bezig met het bètatesten van een social commerce-platform doordrenkt met AR, genaamd 'Shop with Friends'. Daarnaast liet de retailgigant zien hoe het AI integreert in andere branches, zoals zijn groothandelsclub Sam's Club en applicaties die worden gebruikt door winkelmedewerkers.

Het middelpunt van deze innovaties is een uniek generatief AI-zoekalgoritme dat is ontwikkeld voor iOS-gebruikers. Deze functie geeft de zoekervaring een nieuwe vorm door klanten in staat te stellen producten te zoeken op basis van hun doeleinden in plaats van op basis van gevestigde product- of merknamen. Klanten kunnen bijvoorbeeld zoeken naar een 'voetbalfeestje' in plaats van elk item, zoals chips, vleugels, drankjes of een groot tv-scherm, moeizaam in te voeren. Dit geavanceerde zoekalgoritme is gebaseerd op Google's SGE (Search Generative Experience) en houdt rekening met tal van factoren, waaronder recensies, prijzen en afbeeldingen, en beveelt vervolgens producten in verschillende categorieën aan.

Voorafgaand aan CES demonstreerde Walmart een AI-gestuurde winkelassistent die het winkelproces consolideert met een chatbot. Deze chatbot beantwoordt vragen van klanten en geeft gepersonaliseerde productsuggesties. Walmart gaf ook de ontwikkeling aan van een generatieve AI-aangedreven zoekfunctie. Gebruikers konden zoeken naar een 'verjaardagsfeestje met eenhoornthema' en geconsolideerde resultaten ontvangen, waaronder ballonnen, servetten, slingers en meer met eenhoornthema. Deze functie is nu toegankelijk op mobiele apparaten en debuteert op iOS.

Een even intrigerende toepassing van AI manifesteert zich in het herschikken van vaak benodigde items. De onlangs onthulde InHome Replenishment-service maakt gebruik van AI om geautomatiseerde online winkelwagentjes te creëren met items die klanten vaak kopen. De artikelen zijn momenteel beschikbaar via het InHome-programma en worden rechtstreeks afgeleverd bij de koelkasten van klanten in hun keuken of garage via Walmart's smart-lock-aangedreven bezorgservice. Hoewel het het winkelproces vereenvoudigt, vereist deze dienst geen abonnement en kunnen klanten hun winkelmandjes aanpassen aan hun fluctuerende behoeften.

'Shop with Friends', een andere innovatie die op CES werd onthuld, is een AR-tool die klanten vertrouwd maakt met virtuele outfits die ze delen met vrienden voordat ze een aankoop doen. Het combineert het vorig jaar geïntroduceerde virtuele proefmechanisme van Walmart met sociale functies.

Doug McMillon identificeerde het productassortiment als 'adaptieve retail' en legde het uit als een op maat gemaakte en op flexibiliteit gebaseerde retailbenadering. In de woorden van Suresh Kumar, Global Chief Technology Officer en Chief Development Officer van Walmart Inc., verbetert 'adaptive retail' de omnichannel retailervaringen omdat het 'de beste aspecten van alle kanalen naadloos combineert, met een duidelijke focus op mensen'.

Walmart deelde ook hoe het AI elders toepast. Walmart's Sam's Club gaat AI- en computer vision-gebaseerde technologieën uitrollen om de validatie van bonnen bij de uitgang van de winkel te versnellen, waardoor de noodzaak voor persoonlijke controles van medewerkers wordt verminderd. In plaats daarvan legt de computer vision-technologie winkelwagenafbeeldingen vast, en AI versnelt het proces van winkelwagen-naar-verkoopmatching. Met een pilot die momenteel op 10 locaties actief is, wordt verwacht dat deze technologie tegen het einde van het jaar zal worden uitgebreid naar alle 600 clubs.

Bovendien zal Walmarts generatieve AI-tool voor winkelassistenten, genaamd 'My Assistant', in 2024 worden opgeschaald naar meer dan 11 landen buiten de VS, waarbij de werking wordt afgestemd op de lokale talen van de werknemers. Momenteel is 'My Assistant' functioneel in verschillende landen, waaronder Canada, Mexico, Honduras en meer, met plannen voor de lancering ervan in India en Zuid-Afrika. Deze tool helpt werknemers bij het schrijven, samenvatten van uitgebreide documenten en het stimuleren van creativiteit, zoals blijkt uit de openbaarmaking van Walmart.

Terwijl retailers over de hele wereld zich verdiepen in moderne technologieën, winnen platforms zoals de no-code backend-tools van het AppMaster-platform aanzienlijk aan kracht bij het ontwikkelen van efficiënte en innovatieve oplossingen. Met krachtige functies zoals het maken van visuele databaseschema's en drag-and-drop van de gebruikersinterface voor backend-, web- en mobiele applicaties staat dit platform sterk onder de leiders in het bieden van uitgebreide ontwikkelingsoplossingen.