Walmart, CES'teki Üretken Yapay Zeka ve AR Tanıtımlarıyla Perakende Yeniliğini Yeni Doruklara Taşıyor

Walmart'ın başkanı ve CEO'su Doug McMillon, perakende dünyasını yeniden tanımlamayı amaçlayan büyük bir hamleyle, Las Vegas'ta düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda bir dizi dönüştürücü teknolojiyi tanıttı. 'Uyarlanabilir perakende' olarak adlandırılan bu yenilik, müşterilere gelişmiş bir alışveriş yolculuğu sunmak için Augmented Reality (AR), Artificial Intelligence (AI) ve diğer teknolojileri birleştirerek Walmart'ın ileri teknoloji çözümlerinde her şeyi yaptığını kanıtlıyor.

Sergide, ürün arama ve yenileme yönetimine yönelik yeni araçlar da dahil olmak üzere yapay zeka tarafından desteklenen çeşitli ürünler tanıtıldı. Walmart aynı zamanda AR destekli ve 'Arkadaşlarla Alışveriş' adı verilen bir sosyal ticaret platformunun beta testini yapıyor. Ayrıca perakende devi, yapay zekayı toptan satış kulübü, Sam's Club ve mağaza içi çalışanların kullandığı uygulamalar gibi diğer sektörlere nasıl dahil ettiğini gösterdi.

Bu yeniliklerin merkezinde iOS kullanıcıları için geliştirilen benzersiz üretken yapay zeka arama algoritması yer alıyor. Bu özellik, müşterilerin yerleşik ürün veya marka adları yerine amaçlarına göre ürün aramalarına olanak tanıyarak arama deneyimini yeniden şekillendiriyor. Örneğin, müşteriler cips, kanat, içecek veya büyük bir TV ekranı gibi her bir öğeyi titizlikle girmek yerine bir 'futbol izleme partisi' araması yapabilir. Google's SGE (Search Generative Experience) ödünç alan bu son teknoloji arama algoritması, incelemeler, fiyatlar, görseller dahil çok sayıda faktörü dikkate alır ve ardından farklı kategorilerdeki ürünleri önerir.

CES'ten önce Walmart, alışveriş sürecini bir chatbot ile birleştiren yapay zeka destekli bir alışveriş asistanını tanıtmıştı. Bu sohbet robotu müşteri sorgularını yanıtlıyor ve kişiselleştirilmiş ürün önerileri sunuyor. Walmart ayrıca üretken yapay zeka destekli bir arama fonksiyonunun geliştirildiğini de belirtti. Kullanıcılar 'tek boynuzlu at temalı doğum günü partisi' arayabilir ve tek boynuzlu at temalı balonlar, peçeteler, flamalar ve daha fazlasını içeren birleştirilmiş sonuçlar alabilir. Artık bu özelliğe mobil cihazlardan erişilebiliyor ve iOS'ta kullanıma sunuluyor.

AI'nın aynı derecede ilgi çekici bir uygulaması, sıklıkla ihtiyaç duyulan öğelerin yeniden düzenlenmesinde kendini gösterir. Yeni tanıtılan InHome Replenishment hizmeti, müşterilerin sıklıkla satın aldığı ürünleri içeren otomatik çevrimiçi alışveriş sepetleri oluşturmak için yapay zekayı kullanıyor. Şu anda InHome programı aracılığıyla sunulan ürünler, Walmart'ın akıllı kilitle çalışan teslimat hizmeti aracılığıyla doğrudan müşterilerin mutfaklarındaki veya garajlarındaki buzdolaplarına teslim ediliyor. Alışveriş sürecini kolaylaştıran bu hizmet, bir abonelik gerektirmeyecek ve müşterilerin değişen ihtiyaçlarına göre sepetlerini değiştirmelerine olanak sağlayacak.

CES'te ortaya çıkan bir diğer yenilik olan 'Arkadaşlarla Alışveriş', müşterileri satın almadan önce arkadaşlarıyla paylaştıkları sanal kıyafetlerle tanıştıran bir AR aracıdır. Walmart'ın geçen yıl tanıttığı yapay zeka destekli sanal deneme mekanizmasını sosyal işlevlerle birleştiriyor.

Doug McMillon, ürün yelpazesini 'uyarlanabilir perakende' olarak tanımlayarak, bunu kişiselleştirme ve esnekliğe dayalı bir perakende yaklaşımı olarak açıkladı. Walmart Inc.'in küresel baş teknoloji sorumlusu ve baş geliştirme sorumlusu Suresh Kumar'ın sözleriyle, 'uyarlanabilir perakende', 'insanlara net bir şekilde odaklanarak tüm kanalların en iyi yönlerini kusursuz bir şekilde harmanlayarak' çok kanallı perakende deneyimlerini geliştiriyor.

Walmart ayrıca yapay zekayı başka yerlerde nasıl uyguladığını da paylaştı. Walmart'ın Sam's Club'ı, mağaza çıkışlarında fatura doğrulamayı hızlandırmak ve şahsen ortak kontrol ihtiyacını azaltmak için yapay zeka ve bilgisayar görüşü tabanlı teknolojileri kullanıma sunacak. Bunun yerine, bilgisayarla görme teknolojisi alışveriş sepeti görüntülerini yakalar ve yapay zeka, alışveriş sepetinden satış eşleştirme sürecine kadar hızlandırır. Şu anda 10 lokasyonda faaliyet gösteren bir pilot ile bu teknolojinin yıl sonuna kadar 600 kulübün tamamına yayılması bekleniyor.

Ayrıca, Walmart'ın mağaza asistanlarına yönelik 'Asistanım' olarak adlandırılan üretken yapay zeka aracı, 2024 yılında ABD dışında 11'den fazla ülkeye ölçeklendirilecek ve işleyişi çalışanların yerel dillerine göre uyarlanacak. Şu anda 'Asistanım' Kanada, Meksika, Honduras ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli ülkelerde işlevseldir ve Hindistan ve Güney Afrika'da lansmanı planlanmaktadır. Walmart'ın açıklamasına göre bu araç, çalışanlara kapsamlı belgeleri yazma, özetleme ve yaratıcılığı tetikleme konusunda yardımcı oluyor.

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