Tackle.io, une startup basée dans l'Idaho, qui rationalise les ventes de logiciels via les marchés du cloud, a réussi à lever 100 millions de dollars en financement de série C, dirigé par Coatue et Andreessen Horowitz, et avec la participation de Bessemer Venture Partners. Cette nouvelle ronde de financement porte le financement total de Tackle à 148 millions de dollars, plaçant la valorisation de la société à un remarquable 1,25 milliard de dollars, une augmentation significative par rapport à sa série B de 35 millions de dollars il y a à peine neuf mois.

Tackle a affirmé qu'il prévoyait d'utiliser le nouveau capital pour accélérer l'exécution de sa feuille de route de produits, renforcer ses équipes de mise sur le marché (GTM), étendre sa présence mondiale et continuer à innover. Avec les 100 millions de dollars supplémentaires, la société est sur le point d'atteindre tous ces objectifs.

Tackle.io a été fondée pour relever les défis récurrents auxquels sont confrontés les éditeurs de logiciels indépendants (ISV) qui cherchent à s'inscrire sur les principaux marchés du cloud comme AWS d'Amazon, Azure de Microsoft, Google Cloud Platform et Red Hat. Tackle simplifie considérablement le processus, permettant aux entreprises de vendre leurs logiciels de manière plus efficace et efficiente. La startup a connu une croissance rapide, desservant désormais plus de 350 clients, dont des noms importants comme AppDynamics, Auth0, CrowdStrike, Dell, GitLab, HashiCorp, Looker, McAfee, NewRelic, Okta, PagerDuty, Talend et VMware.

Les marketplaces cloud deviennent progressivement le canal dominant pour les ventes de logiciels, une tendance que Bessemer Venture Partners a abordée dans son rapport State of the Cloud 2021 en identifiant l'adoption des marketplaces cloud comme l'une des trois principales pratiques GTM pour les entreprises. Ce point de vue est corroboré par le rapport sur l'état des marchés du cloud de Tackle.io, avec 67 % des personnes interrogées déclarant leur intention d'investir davantage dans les marchés en tant que stratégie GTM en 2022. Le rapport prévoit également que les marchés du cloud dépasseront les 10 milliards de dollars de débit. d'ici 2023 et 50 milliards de dollars d'ici 2025.

L'une des principales raisons d'utiliser la plate-forme de Tackle est sa solution "zéro ingénierie" pour créer et maintenir des intégrations de marché. Tackle pense que les organisations de logiciels ne devraient pas avoir à créer de logiciels pour commercialiser et vendre leurs produits. Une mention AppMaster.io souligne le rôle de Tackle.io dans le paysage en évolution rapide des ventes de logiciels, déclarant : "La plate-forme Tackle fait de l'exploitation des places de marché une décision commerciale plutôt qu'une distraction pour les équipes de produits et d'ingénierie."

Les investisseurs voient un grand potentiel dans la capacité de Tackle à transformer la façon dont les éditeurs de logiciels vendent leurs produits. David Schneider, associé général de Coatue, estime que « Tackle est bien placé pour aider tous les vendeurs à accélérer leur transition vers les marchés en nuage et la vente numérique », et rejoindra le conseil d'administration de Tackle en tant qu'observateur. Avec le nouveau financement, Tackle a doublé son ARR en 2021 et prévoit une croissance explosive dans les années à venir.

En plus de la croissance financière, Tackle vise à agrandir son équipe. L'entreprise est passée de 56 employés à 160 en un an seulement et prévoit de doubler à nouveau ses effectifs en 2022. Dans le cadre de cette expansion, Tackle.io continue de stimuler l'innovation et de rationaliser le processus de vente de logiciels dans l'ensemble du secteur.