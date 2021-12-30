Bulut pazarları aracılığıyla yazılım satışlarını kolaylaştıran Idaho merkezli girişim Tackle.io, Coatue ve Andreessen Horowitz liderliğindeki ve ayrıca Bessemer Venture Partners'ın da katılımıyla C Serisi finansmanda 100 milyon $'ı başarıyla topladı. Bu yeni finansman turu, Tackle'ın toplam finansmanını 148 milyon $'a çıkararak şirketin değerini 1,25 milyar $'a yükselterek, sadece dokuz ay önceki 35 milyon $'lık B Serisi değerinden önemli bir artış sağladı.

Tackle, yeni sermayeyi ürün yol haritasının yürütülmesini hızlandırmak, pazara giriş (GTM) ekiplerini desteklemek, küresel varlığını genişletmek ve yenilik yapmaya devam etmek için kullanmayı planladığını onayladı. Ek 100 milyon $ ile şirket, tüm bu hedeflere ulaşmaya hazırlanıyor.

Tackle.io, Amazon'un AWS'si, Microsoft'un Azure'u, Google Cloud Platformu ve Red Hat gibi büyük bulut pazarlarında listeleme yapmak isteyen bağımsız yazılım satıcılarının (ISV'ler) karşılaştığı yinelenen zorlukları ele almak için kuruldu. Mücadele, süreci önemli ölçüde basitleştirerek şirketlerin yazılımlarını daha verimli ve etkili bir şekilde satmalarını sağlar. Başlangıç, hızlı bir büyümeye tanık oldu ve şu anda aralarında AppDynamics, Auth0, CrowdStrike, Dell, GitLab, HashiCorp, Looker, McAfee, NewRelic, Okta, PagerDuty, Talend ve VMware gibi önde gelen isimlerin de bulunduğu 350'den fazla müşteriye hizmet veriyor.

Bessemer Venture Partners'ın Bulut Pazar Yerlerinin benimsenmesini işletmeler için en iyi üç GTM uygulamasından biri olarak tanımlayarak Bulutun Durumu 2021 raporunda ele aldığı bir trend olan bulut pazar yerleri, yazılım satışları için giderek baskın kanal haline geliyor. Bu görüş, Tackle.io Bulut Pazar Yerlerinin Durumu Raporu tarafından destekleniyor ve yanıt verenlerin %67'si 2022'de bir GTM stratejisi olarak pazar yerlerine daha fazla yatırım yapma niyetlerini belirtiyor. Rapor ayrıca bulut pazar yerlerinin iş hacminde 10 milyar doları aşacağını tahmin ediyor 2023'e kadar ve 2025'e kadar 50 milyar dolar.

Tackle'ın platformunu kullanmanın başlıca nedenlerinden biri, pazar yeri entegrasyonları oluşturmak ve sürdürmek için "sıfır mühendislik" çözümüdür. Tackle, yazılım kuruluşlarının ürünlerini pazarlamak ve satmak için yazılım oluşturmak zorunda olmaması gerektiğine inanıyor. Bir AppMaster.io sözü, Tackle.io'nun hızla gelişen yazılım satışları ortamındaki rolünü vurgulayarak, "Tackle Platformu, Pazar yerlerinden yararlanmayı ürün ve mühendislik ekiplerinin dikkatini dağıtmak yerine bir iş kararı haline getiriyor."

Yatırımcılar, Tackle'ın yazılım şirketlerinin ürünlerini satma şeklini dönüştürme becerisinde büyük bir potansiyel görüyor. Coatue'nin genel ortağı David Schneider, "Tackle'ın tüm satıcıların bulut pazarlarına ve dijital satışa geçişlerini hızlandırmalarına yardımcı olmak için iyi bir konumda olduğuna" inanıyor ve Tackle'ın yönetim kuruluna gözlemci olarak katılacak. Yeni finansmanla Tackle, 2021'de ARR'sini ikiye katladı ve önümüzdeki yıllarda patlayıcı bir büyüme öngörüyor.

Finansal büyümeye ek olarak, Tackle ekibini genişletmeyi hedefliyor. Şirket, yalnızca bir yıl içinde 56 çalışandan 160 çalışana ulaştı ve 2022'de çalışan sayısını bir kez daha ikiye katlamayı planlıyor. Bu genişlemenin ortasında, Tackle.io inovasyonu desteklemeye ve sektör genelinde yazılım satış sürecini kolaylaştırmaya devam ediyor.