La startup con sede in Idaho Tackle.io, che semplifica le vendite di software attraverso i mercati cloud, ha raccolto con successo $ 100 milioni in finanziamenti di serie C, guidati da Coatue e Andreessen Horowitz, e con la partecipazione anche di Bessemer Venture Partners. Questo nuovo round di finanziamento porta il finanziamento totale di Tackle a $ 148 milioni, ponendo la valutazione della società a un notevole $ 1,25 miliardi, un aumento significativo rispetto ai suoi $ 35 milioni di serie B solo nove mesi fa.

Tackle ha affermato che intende utilizzare il nuovo capitale per accelerare l'esecuzione della sua roadmap di prodotto, rafforzare i suoi team go-to-market (GTM), espandere la sua presenza globale e continuare a innovare. Con i 100 milioni di dollari aggiuntivi, l'azienda è pronta a raggiungere tutti questi obiettivi.

Tackle.io è stata fondata per affrontare le sfide ricorrenti affrontate dai fornitori di software indipendenti (ISV) che cercano di inserirsi nei principali mercati cloud come AWS di Amazon, Azure di Microsoft, Google Cloud Platform e Red Hat. Tackle semplifica notevolmente il processo, consentendo alle aziende di vendere il proprio software in modo più efficiente ed efficace. La startup ha assistito a una rapida crescita, servendo ora oltre 350 clienti, inclusi nomi di spicco come AppDynamics, Auth0, CrowdStrike, Dell, GitLab, HashiCorp, Looker, McAfee, NewRelic, Okta, PagerDuty, Talend e VMware.

I mercati cloud stanno gradualmente diventando il canale dominante per le vendite di software, una tendenza che Bessemer Venture Partners ha affrontato nel loro rapporto State of the Cloud 2021 identificando l'adozione dei mercati cloud come una delle tre principali pratiche GTM per le aziende. Questa visione è supportata dal report State of the Cloud Marketplaces di Tackle.io, con il 67% degli intervistati che dichiara la propria intenzione di investire di più nei marketplace come strategia GTM nel 2022. Il report prevede inoltre che i marketplace cloud supereranno i 10 miliardi di dollari di throughput entro il 2023 e 50 miliardi di dollari entro il 2025.

Uno dei motivi principali per utilizzare la piattaforma di Tackle è la sua soluzione "zero engineering" per creare e mantenere integrazioni di mercato. Tackle ritiene che le organizzazioni di software non debbano creare software per commercializzare e vendere i propri prodotti. Una menzione AppMaster.io evidenzia il ruolo di Tackle.io nel panorama in rapida evoluzione delle vendite di software, affermando: "La piattaforma Tackle rende l'utilizzo dei Marketplace una decisione aziendale rispetto a una distrazione per i team di prodotto e ingegneri".

Gli investitori vedono un grande potenziale nella capacità di Tackle di trasformare il modo in cui le società di software vendono i loro prodotti. David Schneider, socio accomandatario di Coatue, ritiene che "Tackle sia ben posizionato per aiutare tutti i venditori ad accelerare il loro spostamento verso i mercati cloud e la vendita digitale" e si unirà al consiglio di amministrazione di Tackle come osservatore. Con il nuovo finanziamento, Tackle ha raddoppiato il suo ARR nel 2021 e prevede una crescita esplosiva nei prossimi anni.

Oltre alla crescita finanziaria, Tackle mira ad espandere il proprio team. L'azienda è passata da 56 dipendenti a 160 in un solo anno e prevede di raddoppiare nuovamente il proprio organico nel 2022. Nel mezzo di questa espansione, Tackle.io continua a guidare l'innovazione e a semplificare il processo di vendita del software in tutto il settore.