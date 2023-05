Das in Idaho ansässige Start-up Tackle.io, das den Softwareverkauf über Cloud-Marktplätze rationalisiert, hat unter der Leitung von Coatue und Andreessen Horowitz erfolgreich eine Serie-C-Finanzierung in Höhe von 100 Millionen US-Dollar aufgebracht, an der auch Bessemer Venture Partners beteiligt sind. Diese neue Finanzierungsrunde erhöht die Gesamtfinanzierung von Tackle auf 148 Millionen US-Dollar, was die Bewertung des Unternehmens auf bemerkenswerte 1,25 Milliarden US-Dollar bringt, eine deutliche Steigerung gegenüber den 35 Millionen US-Dollar der Serie B vor nur neun Monaten.

Tackle hat bestätigt, dass es plant, das frische Kapital zu nutzen, um die Umsetzung seiner Produkt-Roadmap zu beschleunigen, seine Go-to-Market (GTM)-Teams zu stärken, seine globale Präsenz auszubauen und weiter innovativ zu sein. Mit den zusätzlichen 100 Millionen US-Dollar ist das Unternehmen bereit, all diese Ziele zu erreichen.

Tackle.io wurde gegründet, um die wiederkehrenden Herausforderungen anzugehen, mit denen unabhängige Softwareanbieter (ISVs) konfrontiert sind, die auf großen Cloud-Marktplätzen wie AWS von Amazon, Azure von Microsoft, Google Cloud Platform und Red Hat gelistet werden möchten. Tackle vereinfacht den Prozess erheblich und ermöglicht es Unternehmen, ihre Software effizienter und effektiver zu verkaufen. Das Startup hat ein schnelles Wachstum erlebt und bedient mittlerweile über 350 Kunden, darunter prominente Namen wie AppDynamics, Auth0, CrowdStrike, Dell, GitLab, HashiCorp, Looker, McAfee, NewRelic, Okta, PagerDuty, Talend und VMware.

Cloud-Marktplätze werden allmählich zum dominierenden Kanal für den Softwareverkauf, ein Trend, den Bessemer Venture Partners in ihrem Bericht „State of the Cloud 2021“ aufgriff, indem sie die Einführung von Cloud-Marktplätzen als eine der drei wichtigsten GTM-Praktiken für Unternehmen identifizierten. Diese Ansicht wird durch den State of the Cloud Marketplaces Report von Tackle.io gestützt, in dem 67 % der Befragten ihre Absicht angaben, im Jahr 2022 mehr in Marktplätze als GTM-Strategie zu investieren. Der Bericht prognostiziert auch, dass Cloud-Marktplätze einen Durchsatz von 10 Milliarden US-Dollar überschreiten werden bis 2023 und 50 Milliarden US-Dollar bis 2025.

Ein Hauptgrund für die Nutzung der Plattform von Tackle ist die „Zero-Engineering“-Lösung zum Erstellen und Verwalten von Marktplatzintegrationen. Tackle ist der Ansicht, dass Softwareunternehmen keine Software erstellen müssen sollten, um ihre Produkte zu vermarkten und zu verkaufen. Eine Erwähnung von AppMaster.io hebt die Rolle von Tackle.io in der sich schnell entwickelnden Landschaft des Softwareverkaufs hervor und erklärt: „Die Tackle-Plattform macht die Nutzung von Marktplätzen zu einer Geschäftsentscheidung und nicht zu einer Ablenkung für Produkt- und Entwicklungsteams.“

Investoren sehen großes Potenzial in der Fähigkeit von Tackle, die Art und Weise, wie Softwareunternehmen ihre Produkte verkaufen, zu verändern. David Schneider, General Partner bei Coatue, ist der Ansicht, dass „Tackle gut positioniert ist, um allen Verkäufern dabei zu helfen, ihre Umstellung auf Cloud-Marktplätze und den digitalen Verkauf zu beschleunigen“, und wird dem Vorstand von Tackle als Beobachter beitreten. Mit der neuen Finanzierung verdoppelte Tackle seine ARR im Jahr 2021 und prognostiziert ein explosives Wachstum in den kommenden Jahren.

Neben dem finanziellen Wachstum strebt Tackle eine Erweiterung des Teams an. Das Unternehmen wuchs in nur einem Jahr von 56 auf 160 Mitarbeiter und plant, seine Mitarbeiterzahl im Jahr 2022 noch einmal zu verdoppeln. Inmitten dieser Expansion treibt Tackle.io weiterhin Innovationen voran und rationalisiert den Softwareverkaufsprozess in der gesamten Branche.