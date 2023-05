クラウド マーケットプレイスを通じてソフトウェア販売を合理化するアイダホに拠点を置くスタートアップ Tackle.io は、シリーズ C 資金調達で 1 億ドルの調達に成功しました。この新しい資金調達ラウンドにより、Tackle の総資金調達額は 1 億 4,800 万ドルになり、同社の評価額は注目に値する 12 億 5000 万ドルとなり、わずか 9 か月前のシリーズ B の 3500 万ドルから大幅に増加しました。

Tackle は、新しい資本を活用して製品ロードマップの実行を加速し、市場投入 (GTM) チームを強化し、グローバルなプレゼンスを拡大し、革新を続ける計画であることを確認しました。 1億ドルを追加することで、同社はこれらすべての目標を達成する態勢を整えています。

Tackle.io は、Amazon の AWS、Microsoft の Azure、Google Cloud Platform、Red Hat などの主要なクラウド市場への上場を目指す独立系ソフトウェア ベンダー (ISV) が直面する繰り返しの課題に対処するために設立されました。 Tackle はプロセスを大幅に簡素化し、企業が自社のソフトウェアをより効率的かつ効果的に販売できるようにします。このスタートアップは急速な成長を遂げ、現在、AppDynamics、Auth0、CrowdStrike、Dell、GitLab、HashiCorp、Looker、McAfee、NewRelic、Okta、PagerDuty、Talend、VMware などの有名企業を含む 350 を超える顧客にサービスを提供しています。

クラウド マーケットプレイスは徐々にソフトウェア販売の主要なチャネルになりつつあります。Bessemer Venture Partners は、2021 年の State of the Cloud レポートで、クラウド マーケットプレイスの採用を企業の GTM プラクティスのトップ 3 の 1 つとして特定することで、この傾向に対処しています。この見解は、 Tackle.ioの State of the Cloud Marketplaces Report によって裏付けられており、回答者の 67% が、2022 年に GTM 戦略としてマーケットプレイスにより多く投資する意向を示しています。レポートはまた、クラウド マーケットプレイスのスループットが 100 億ドルを超えると予測しています。 2023 年までに、2025 年までに 500 億ドル。

Tackle のプラットフォームを使用する主な理由の 1 つは、市場統合を構築および維持するための「ゼロ エンジニアリング」ソリューションです。 Tackle は、ソフトウェア組織が製品を売り込み、販売するためにソフトウェアを作成する必要はないと考えています。 AppMaster.io の言及は、ソフトウェア販売の急速に進化する状況における Tackle.io の役割を強調し、「Tackle プラットフォームは、製品およびエンジニアリング チームの気を散らすものではなく、マーケットプレイスの活用をビジネス上の決定にします」と述べています。

投資家は、ソフトウェア企業の製品販売方法を変革する Tackle の能力に大きな可能性を見出しています。 Coatue のゼネラル パートナーである David Schneider 氏は、「Tackle は、すべての売り手がクラウド マーケットプレイスとデジタル販売への移行を加速するのを支援するのに適した立場にある」と考えており、Tackle の取締役会にオブザーバーとして参加する予定です。新しい資金調達により、Tackle は 2021 年の ARR を 2 倍にし、今後数年間で爆発的な成長を予測しています。

財務上の成長に加えて、Tackle はチームの拡大を目指しています。同社はわずか 1 年で従業員数を 56 人から 160 人に増やし、2022 年にはさらに人員を 2 倍にする計画です。この拡大の中で、Tackle.io は業界全体で革新を推進し、ソフトウェア販売プロセスを合理化し続けています。