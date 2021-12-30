نجحت الشركة الناشئة Tackle.io التي تتخذ من أيداهو مقراً لها ، والتي تعمل على تبسيط مبيعات البرامج من خلال الأسواق السحابية ، في جمع 100 مليون دولار من تمويل السلسلة C ، بقيادة كوتوي وأندريسن هورويتز ، كما تضم مشاركة من Bessemer Venture Partners. هذه الجولة الجديدة من التمويل ترفع إجمالي تمويل Tackle إلى 148 مليون دولار ، مما يضع تقييم الشركة عند 1.25 مليار دولار ، بزيادة كبيرة عن 35 مليون دولار في السلسلة B قبل تسعة أشهر فقط.

أكدت Tackle أنها تخطط للاستفادة من رأس المال الجديد لتسريع تنفيذ خارطة طريق منتجاتها ، وتعزيز فرق الذهاب إلى السوق (GTM) ، وتوسيع وجودها العالمي ، ومواصلة الابتكار. مع 100 مليون دولار إضافية ، فإن الشركة مستعدة لتحقيق كل هذه الأهداف.

تم تأسيس Tackle.io لمعالجة التحديات المتكررة التي يواجهها بائعي البرامج المستقلين (ISVs) الذين يتطلعون إلى الإدراج في الأسواق السحابية الرئيسية مثل Amazon's AWS و Microsoft Azure و Google Cloud Platform و Red Hat. يعمل Tackle على تبسيط العملية بشكل كبير ، مما يمكّن الشركات من بيع برامجها بكفاءة وفعالية أكبر. شهدت الشركة الناشئة نموًا سريعًا ، حيث تخدم الآن أكثر من 350 عميلًا ، بما في ذلك الأسماء البارزة مثل AppDynamics و Auth0 و CrowdStrike و Dell و GitLab و HashiCorp و Looker و McAfee و NewRelic و Okta و PagerDuty و Talend و VMware.

أصبحت الأسواق السحابية تدريجيًا القناة المهيمنة لمبيعات البرامج ، وهو اتجاه تناوله شركاء Bessemer Venture في تقرير حالة السحابة 2021 من خلال تحديد اعتماد الأسواق السحابية كأحد أفضل ثلاث ممارسات لـ GTM للشركات. يدعم هذا الرأي تقرير حالة الأسواق السحابية الصادر عن Tackle.io ، حيث صرح 67٪ من المستجيبين عن نيتهم في زيادة الاستثمار في الأسواق كإستراتيجية GTM في عام 2022. ويتنبأ التقرير أيضًا بأن الأسواق السحابية ستتجاوز 10 مليارات دولار في الإنتاجية بحلول عام 2023 و 50 مليار دولار بحلول عام 2025.

أحد الأسباب الرئيسية لاستخدام منصة Tackle هو الحل "بدون هندسة" لبناء وصيانة تكاملات السوق. تؤمن Tackle أنه لا يجب على مؤسسات البرمجيات إنشاء برامج لتسويق وبيع منتجاتها. يسلط ذكر AppMaster.io الضوء على دور Tackle.io في المشهد سريع التطور لمبيعات البرمجيات ، موضحًا ، "منصة Tackle تجعل الاستفادة من Marketplaces قرارًا تجاريًا مقابل تشتيت انتباه فرق المنتج والهندسة."

يرى المستثمرون إمكانات كبيرة في قدرة Tackle على تغيير كيفية بيع شركات البرمجيات لمنتجاتها. يعتقد David Schneider ، الشريك العام في Coatue ، أن "Tackle في وضع جيد لمساعدة جميع البائعين على تسريع تحولهم نحو الأسواق السحابية والبيع الرقمي" ، وسينضم إلى مجلس إدارة Tackle كمراقب. من خلال التمويل الجديد ، ضاعفت Tackle ARR في عام 2021 وتتوقع نموًا هائلاً في السنوات القادمة.

بالإضافة إلى النمو المالي ، تهدف Tackle إلى توسيع فريقها. نمت الشركة من 56 موظفًا إلى 160 موظفًا في عام واحد فقط وتخطط لمضاعفة عدد موظفيها مرة أخرى في عام 2022. وسط هذا التوسع ، تواصل Tackle.io دفع الابتكار وتبسيط عملية مبيعات البرامج عبر الصناعة.