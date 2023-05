Công ty khởi nghiệp Tackle.io có trụ sở tại Idaho, đơn vị hợp lý hóa hoạt động bán phần mềm thông qua thị trường đám mây, đã huy động thành công 100 triệu đô la tài trợ cho Series C, do Coatue và Andreessen Horowitz dẫn đầu, đồng thời có sự tham gia của Bessemer Venture Partners. Vòng cấp vốn mới này nâng tổng số tiền tài trợ của Tackle lên 148 triệu đô la, đưa mức định giá của công ty lên mức đáng chú ý là 1,25 tỷ đô la, tăng đáng kể so với Series B trị giá 35 triệu đô la chỉ chín tháng trước.

Tackle đã khẳng định rằng họ có kế hoạch sử dụng nguồn vốn mới để đẩy nhanh việc thực hiện lộ trình sản phẩm của mình, củng cố các nhóm tiếp cận thị trường (GTM), mở rộng sự hiện diện toàn cầu và tiếp tục đổi mới. Với 100 triệu đô la bổ sung, công ty sẵn sàng đạt được tất cả các mục tiêu này.

Tackle.io được thành lập để giải quyết những thách thức lặp đi lặp lại mà các nhà cung cấp phần mềm độc lập (ISV) phải đối mặt khi tìm cách niêm yết trên các thị trường đám mây lớn như AWS của Amazon, Azure của Microsoft, Google Cloud Platform và Red Hat. Giải quyết đơn giản hóa đáng kể quy trình, cho phép các công ty bán phần mềm của họ hiệu quả và hiệu quả hơn. Công ty khởi nghiệp đã chứng kiến sự tăng trưởng nhanh chóng, hiện đang phục vụ hơn 350 khách hàng, bao gồm những cái tên nổi bật như AppDynamics, Auth0, CrowdStrike, Dell, GitLab, HashiCorp, Looker, McAfee, NewRelic, Okta, PagerDuty, Talend và VMware.

Thị trường đám mây đang dần trở thành kênh thống trị để bán phần mềm, một xu hướng mà Bessemer Venture Partners đã đề cập trong báo cáo State of the Cloud 2021 của họ bằng cách xác định việc áp dụng thị trường đám mây là một trong ba phương pháp GTM hàng đầu cho doanh nghiệp. Quan điểm này được hỗ trợ bởi Báo cáo trạng thái thị trường đám mây của Tackle.io, với 67% số người được hỏi cho biết họ có ý định đầu tư nhiều hơn vào các thị trường như một chiến lược GTM vào năm 2022. Báo cáo cũng dự báo rằng thị trường đám mây sẽ vượt qua 10 tỷ đô la thông lượng vào năm 2023 và 50 tỷ đô la vào năm 2025.

Một lý do chính để sử dụng nền tảng của Tackle là giải pháp "không kỹ thuật" để xây dựng và duy trì tích hợp thị trường. Tackle tin rằng các tổ chức phần mềm không cần phải tạo ra phần mềm để tiếp thị và bán sản phẩm của họ. Một đề cập đến .io AppMaster làm nổi bật vai trò của Tackle.io trong bối cảnh bán phần mềm đang phát triển nhanh chóng, nêu rõ: "Nền tảng Tackle giúp việc tận dụng Marketplaces trở thành một quyết định kinh doanh thay vì làm phân tâm các nhóm sản phẩm và kỹ thuật."

Các nhà đầu tư nhận thấy tiềm năng to lớn trong khả năng của Tackle trong việc biến đổi cách các công ty phần mềm bán sản phẩm của họ. David Schneider, đối tác chung của Coatue, tin rằng "Tackle có vị trí thuận lợi để giúp tất cả người bán đẩy nhanh quá trình chuyển hướng sang thị trường đám mây và bán hàng kỹ thuật số" và sẽ tham gia hội đồng quản trị của Tackle với tư cách là người quan sát. Với khoản tài trợ mới, Tackle đã tăng gấp đôi ARR của mình vào năm 2021 và dự kiến sự tăng trưởng bùng nổ trong những năm tới.

Ngoài tăng trưởng tài chính, Tackle còn nhắm đến việc mở rộng đội ngũ của mình. Công ty đã tăng từ 56 nhân viên lên 160 người chỉ sau một năm và có kế hoạch tăng gấp đôi số lượng nhân viên một lần nữa vào năm 2022. Trong quá trình mở rộng này, Tackle.io tiếp tục thúc đẩy đổi mới và hợp lý hóa quy trình bán phần mềm trong toàn ngành.