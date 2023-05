De in Idaho gevestigde startup Tackle.io, die de verkoop van software stroomlijnt via cloudmarktplaatsen, heeft met succes $ 100 miljoen aan Series C-financiering opgehaald, geleid door Coatue en Andreessen Horowitz, en ook met deelname van Bessemer Venture Partners. Deze nieuwe financieringsronde brengt de totale financiering van Tackle op $ 148 miljoen, waardoor de waardering van het bedrijf op een opmerkelijke $ 1,25 miljard komt, een aanzienlijke stijging ten opzichte van de $ 35 miljoen Series B slechts negen maanden geleden.

Tackle heeft bevestigd dat het van plan is het nieuwe kapitaal te gebruiken om de uitvoering van zijn productroadmap te versnellen, zijn go-to-market (GTM)-teams te versterken, zijn wereldwijde aanwezigheid uit te breiden en te blijven innoveren. Met de extra $ 100 miljoen is het bedrijf klaar om al deze doelstellingen te bereiken.

Tackle.io is opgericht om de terugkerende uitdagingen aan te gaan waarmee onafhankelijke softwareleveranciers (ISV's) worden geconfronteerd die op zoek zijn naar een notering op grote cloudmarktplaatsen zoals Amazon's AWS, Microsoft's Azure, Google Cloud Platform en Red Hat. Tackle vereenvoudigt het proces aanzienlijk, waardoor bedrijven hun software efficiënter en effectiever kunnen verkopen. De startup heeft een snelle groei doorgemaakt en bedient nu meer dan 350 klanten, waaronder prominente namen als AppDynamics, Auth0, CrowdStrike, Dell, GitLab, HashiCorp, Looker, McAfee, NewRelic, Okta, PagerDuty, Talend en VMware.

Cloudmarktplaatsen worden stilaan het dominante kanaal voor softwareverkoop, een trend waarop Bessemer Venture Partners in hun State of the Cloud 2021-rapport inging door de acceptatie van cloudmarktplaatsen te identificeren als een van de top drie GTM-praktijken voor bedrijven. Deze mening wordt ondersteund door het State of the Cloud Marketplaces-rapport van Tackle.io, waarbij 67% van de respondenten aangeeft van plan te zijn om meer in marktplaatsen te investeren als een GTM-strategie in 2022. Het rapport voorspelt ook dat cloudmarktplaatsen de $ 10 miljard aan doorvoer zullen overtreffen. tegen 2023 en $ 50 miljard tegen 2025.

Een belangrijke reden om Tackle's platform te gebruiken, is de "zero engineering"-oplossing voor het bouwen en onderhouden van marktplaatsintegraties. Tackle vindt dat softwareorganisaties geen software hoeven te maken om hun producten op de markt te brengen en te verkopen. Een AppMaster.io-vermelding benadrukt de rol van Tackle.io in het snel evoluerende landschap van softwareverkoop en stelt: "Het Tackle Platform maakt het benutten van Marketplaces tot een zakelijke beslissing versus een afleiding voor product- en engineeringteams."

Investeerders zien een groot potentieel in het vermogen van Tackle om de manier waarop softwarebedrijven hun producten verkopen te transformeren. David Schneider, algemeen partner bij Coatue, is van mening dat "Tackle goed gepositioneerd is om alle verkopers te helpen hun verschuiving naar cloud-marktplaatsen en digitale verkoop te versnellen", en zal als waarnemer toetreden tot het bestuur van Tackle. Met de nieuwe financiering verdubbelde Tackle zijn ARR in 2021 en voorspelt het een explosieve groei in de komende jaren.

Naast financiële groei streeft Tackle naar uitbreiding van het team. Het bedrijf groeide in slechts één jaar tijd van 56 werknemers naar 160 en is van plan het personeelsbestand in 2022 opnieuw te verdubbelen. Te midden van deze uitbreiding blijft Tackle.io innovatie stimuleren en het softwareverkoopproces in de hele branche stroomlijnen.