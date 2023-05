Tackle.io สตาร์ทอัพในไอดาโฮซึ่งปรับปรุงการขายซอฟต์แวร์ผ่านตลาดคลาวด์ ประสบความสำเร็จในการระดมทุน Series C มูลค่า 100 ล้านดอลลาร์ นำโดย Coatue และ Andreessen Horowitz และยังมีส่วนร่วมจาก Bessemer Venture Partners การจัดหาเงินทุนรอบใหม่นี้ทำให้การระดมทุนทั้งหมดของ Tackle เป็น 148 ล้านดอลลาร์ ทำให้การประเมินมูลค่าของบริษัทอยู่ที่ 1.25 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากจาก Series B ที่มีมูลค่า 35 ล้านดอลลาร์เมื่อเก้าเดือนก่อน

Tackle ยืนยันว่ามีแผนที่จะใช้เงินทุนใหม่เพื่อเร่งการดำเนินการตามแผนงานผลิตภัณฑ์ หนุนทีม go-to-market (GTM) ขยายการแสดงไปทั่วโลก และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ต่อไป ด้วยเงินเพิ่มเติม 100 ล้านดอลลาร์ บริษัทพร้อมที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ทั้งหมดนี้

Tackle.io ก่อตั้งขึ้นเพื่อจัดการกับความท้าทายที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ที่ผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์อิสระ (ISV) ที่ต้องการเข้าจดทะเบียนในตลาดคลาวด์หลักๆ เช่น AWS ของ Amazon, Azure ของ Microsoft, Google Cloud Platform และ Red Hat Tackle ช่วยให้กระบวนการง่ายขึ้นอย่างมาก ทำให้บริษัทต่างๆ สามารถขายซอฟต์แวร์ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น สตาร์ทอัพเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยปัจจุบันให้บริการลูกค้ากว่า 350 ราย รวมถึงชื่อที่โดดเด่นอย่าง AppDynamics, Auth0, CrowdStrike, Dell, GitLab, HashiCorp, Looker, McAfee, NewRelic, Okta, PagerDuty, Talend และ VMware

ตลาดกลางระบบคลาวด์ค่อยๆ กลายเป็นช่องทางที่โดดเด่นสำหรับการขายซอฟต์แวร์ ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ Bessemer Venture Partners กล่าวถึงในรายงาน State of the Cloud 2021 โดยระบุว่าการนำตลาดบนระบบคลาวด์มาใช้เป็นหนึ่งในแนวทางปฏิบัติ GTM สามอันดับแรกสำหรับธุรกิจ มุมมองนี้ได้รับการสนับสนุนจากรายงาน State of the Cloud Marketplaces ของ Tackle.io โดย 67% ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าพวกเขาตั้งใจที่จะลงทุนมากขึ้นในตลาดกลางในฐานะกลยุทธ์ GTM ในปี 2565 นอกจากนี้ รายงานยังคาดการณ์ว่าตลาดบนคลาวด์จะมีปริมาณงานทะลุ 1 หมื่นล้านดอลลาร์ ภายในปี 2566 และ 5 หมื่นล้านดอลลาร์ภายในปี 2568

เหตุผลหลักประการหนึ่งสำหรับการใช้แพลตฟอร์มของ Tackle คือโซลูชัน "วิศวกรรมศูนย์" เพื่อสร้างและรักษาการผสานรวมของตลาด Tackle เชื่อว่าองค์กรซอฟต์แวร์ไม่ควรต้องสร้างซอฟต์แวร์เพื่อทำการตลาดและขายผลิตภัณฑ์ของตน การกล่าวถึง AppMaster.io เป็นการเน้นย้ำถึงบทบาทของ Tackle.io ในแนวการขายซอฟต์แวร์ที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยระบุว่า "แพลตฟอร์ม Tackle ทำให้การใช้ประโยชน์จาก Marketplace เป็นการตัดสินใจทางธุรกิจ แทนที่จะทำให้ทีมผลิตภัณฑ์และวิศวกรรมเสียสมาธิ"

นักลงทุนมองเห็นศักยภาพที่ยอดเยี่ยมในความสามารถของ Tackle ในการเปลี่ยนแปลงวิธีที่บริษัทซอฟต์แวร์ขายผลิตภัณฑ์ของตน David Schneider หุ้นส่วนทั่วไปของ Coatue เชื่อว่า "Tackle อยู่ในตำแหน่งที่ดีในการช่วยผู้ขายทั้งหมดเร่งการเปลี่ยนไปสู่ตลาดบนระบบคลาวด์และการขายแบบดิจิทัล" และจะเข้าร่วมคณะกรรมการของ Tackle ในฐานะผู้สังเกตการณ์ ด้วยการระดมทุนใหม่ Tackle เพิ่ม ARR เป็นสองเท่าในปี 2564 และคาดการณ์การเติบโตอย่างก้าวกระโดดในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

นอกเหนือจากการเติบโตทางการเงินแล้ว Tackle ยังตั้งเป้าที่จะขยายทีม บริษัทเติบโตจากพนักงาน 56 คนเป็น 160 คนในเวลาเพียงปีเดียว และวางแผนที่จะเพิ่มจำนวนพนักงานเป็นสองเท่าอีกครั้งในปี 2565 ท่ามกลางการขยายตัวนี้ Tackle.io ยังคงขับเคลื่อนนวัตกรรมและปรับปรุงกระบวนการขายซอฟต์แวร์ทั่วทั้งอุตสาหกรรม