A startup Tackle.io, com sede em Idaho, que simplifica as vendas de software por meio de mercados de nuvem, levantou com sucesso US$ 100 milhões em financiamento da Série C, liderado por Coatue e Andreessen Horowitz, e também com a participação da Bessemer Venture Partners. Esta nova rodada de financiamento eleva o financiamento total da Tackle para US$ 148 milhões, colocando a avaliação da empresa em notáveis US$ 1,25 bilhão, um aumento significativo em relação aos US$ 35 milhões da Série B de apenas nove meses atrás.

A Tackle afirmou que planeja utilizar o novo capital para acelerar a execução de seu roteiro de produtos, reforçar suas equipes de go-to-market (GTM), expandir sua presença global e continuar inovando. Com os US$ 100 milhões adicionais, a empresa está pronta para atingir todos esses objetivos.

A Tackle.io foi fundada para enfrentar os desafios recorrentes enfrentados por fornecedores independentes de software (ISVs) que procuram se listar nos principais mercados de nuvem, como AWS da Amazon, Azure da Microsoft, Google Cloud Platform e Red Hat. O Tackle simplifica significativamente o processo, permitindo que as empresas vendam seus softwares com mais eficiência e eficácia. A startup testemunhou um rápido crescimento, agora atendendo a mais de 350 clientes, incluindo nomes proeminentes como AppDynamics, Auth0, CrowdStrike, Dell, GitLab, HashiCorp, Looker, McAfee, NewRelic, Okta, PagerDuty, Talend e VMware.

Os mercados de nuvem estão gradualmente se tornando o canal dominante para vendas de software, uma tendência que a Bessemer Venture Partners abordou em seu relatório State of the Cloud 2021, identificando a adoção de mercados de nuvem como uma das três principais práticas de GTM para empresas. Essa visão é apoiada pelo relatório State of the Cloud Marketplaces da Tackle.io, com 67% dos entrevistados declarando sua intenção de investir mais em mercados como uma estratégia GTM em 2022. O relatório também prevê que os mercados de nuvem ultrapassarão US$ 10 bilhões em throughput até 2023 e US$ 50 bilhões até 2025.

Um dos principais motivos para usar a plataforma da Tackle é sua solução de "engenharia zero" para criar e manter integrações de mercado. Tackle acredita que as organizações de software não deveriam ter que criar software para comercializar e vender seus produtos. Uma menção ao AppMaster.io destaca o papel da Tackle.io no cenário em rápida evolução das vendas de software, afirmando: "A Plataforma Tackle torna a alavancagem dos Marketplaces uma decisão de negócios em vez de uma distração para as equipes de produto e engenharia".

Os investidores veem um grande potencial na capacidade da Tackle de transformar a maneira como as empresas de software vendem seus produtos. David Schneider, sócio geral da Coatue, acredita que "a Tackle está bem posicionada para ajudar todos os vendedores a acelerar sua mudança para mercados de nuvem e venda digital" e se juntará ao conselho da Tackle como observador. Com o novo financiamento, a Tackle dobrou seu ARR em 2021 e projeta um crescimento explosivo nos próximos anos.

Além do crescimento financeiro, a Tackle almeja ampliar sua equipe. A empresa cresceu de 56 para 160 funcionários em apenas um ano e planeja dobrar seu quadro de funcionários mais uma vez em 2022. Em meio a essa expansão, a Tackle.io continua a impulsionar a inovação e simplificar o processo de vendas de software em todo o setor.