Стартап Tackle.io из Айдахо, оптимизирующий продажи программного обеспечения через облачные торговые площадки, успешно привлек 100 миллионов долларов в рамках финансирования серии C под руководством Коату и Андреессен Горовиц, а также при участии Bessemer Venture Partners. Этот новый раунд финансирования увеличивает общий объем финансирования Tackle до 148 миллионов долларов, в результате чего оценка компании составляет впечатляющие 1,25 миллиарда долларов, что значительно больше, чем 35 миллионов долларов в серии B всего девять месяцев назад.

Tackle подтвердила, что планирует использовать новый капитал, чтобы ускорить выполнение своей дорожной карты продукта, укрепить свои команды по выходу на рынок (GTM), расширить свое глобальное присутствие и продолжить внедрение инноваций. С дополнительными 100 миллионами долларов компания готова достичь всех этих целей.

Tackle.io была основана для решения повторяющихся проблем, с которыми сталкиваются независимые поставщики программного обеспечения (ISV), стремящиеся разместиться на крупных облачных рынках, таких как Amazon AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Platform и Red Hat. Tackle значительно упрощает процесс, позволяя компаниям продавать свое программное обеспечение более эффективно и результативно. Стартап стал свидетелем быстрого роста, в настоящее время обслуживая более 350 клиентов, включая известные имена, такие как AppDynamics, Auth0, CrowdStrike, Dell, GitLab, HashiCorp, Looker, McAfee, NewRelic, Okta, PagerDuty, Talend и VMware.

Облачные торговые площадки постепенно становятся доминирующим каналом продаж программного обеспечения, и Bessemer Venture Partners обратили внимание на эту тенденцию в своем отчете о состоянии облака в 2021 году, назвав внедрение облачных торговых площадок одним из трех основных методов GTM для бизнеса. Это мнение подтверждается отчетом Tackle.io о состоянии облачных торговых площадок, в котором 67% респондентов заявили о своем намерении инвестировать больше в торговые площадки в качестве стратегии GTM в 2022 году. В отчете также прогнозируется, что пропускная способность облачных торговых площадок превысит 10 миллиардов долларов. к 2023 году и 50 миллиардов долларов к 2025 году.

Одной из основных причин использования платформы Tackle является ее решение «нулевого проектирования» для создания и поддержки интеграции с рынком. Tackle считает, что организациям, занимающимся разработкой программного обеспечения, не нужно создавать программное обеспечение, чтобы продвигать на рынок и продавать свои продукты. Упоминание AppMaster.io подчеркивает роль Tackle.io в быстро меняющейся среде продаж программного обеспечения, заявляя: «Платформа Tackle превращает использование торговых площадок в бизнес-решение, а не отвлекает группы разработчиков и разработчиков».

Инвесторы видят большой потенциал в способности Tackle изменить то, как компании-разработчики программного обеспечения продают свои продукты. Дэвид Шнайдер, генеральный партнер Coatue, считает, что «Tackle имеет все возможности для того, чтобы помочь всем продавцам ускорить переход к облачным рынкам и цифровым продажам», и присоединится к совету директоров Tackle в качестве наблюдателя. Благодаря новому финансированию Tackle удвоила свой ARR в 2021 году и прогнозирует взрывной рост в ближайшие годы.

Помимо финансового роста, Tackle стремится расширить свою команду. Компания выросла с 56 сотрудников до 160 всего за один год и планирует еще раз удвоить численность персонала в 2022 году. На фоне этого расширения Tackle.io продолжает внедрять инновации и оптимизировать процесс продаж программного обеспечения в отрасли.