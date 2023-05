Startup Tackle.io z siedzibą w Idaho, który usprawnia sprzedaż oprogramowania za pośrednictwem rynków w chmurze, z powodzeniem zebrał 100 milionów dolarów w ramach finansowania serii C, kierowanego przez Coatue i Andreessen Horowitz, a także z udziałem Bessemer Venture Partners. Ta nowa runda finansowania przynosi całkowite finansowanie Tackle do 148 milionów dolarów, co daje wycenę firmy na niezwykłe 1,25 miliarda dolarów, co stanowi znaczny wzrost w porównaniu z 35 milionami dolarów serii B zaledwie dziewięć miesięcy temu.

Firma Tackle potwierdziła, że planuje wykorzystać nowy kapitał, aby przyspieszyć realizację planu działania produktu, wzmocnić swoje zespoły wprowadzające na rynek (GTM), rozszerzyć swoją globalną obecność i kontynuować innowacje. Dzięki dodatkowym 100 milionom dolarów firma jest gotowa osiągnąć wszystkie te cele.

Tackle.io zostało założone w celu sprostania powtarzającym się wyzwaniom, przed którymi stoją niezależni dostawcy oprogramowania (ISV), którzy chcą być notowani na głównych rynkach chmurowych, takich jak Amazon AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Platform i Red Hat. Tackle znacznie upraszcza ten proces, umożliwiając firmom skuteczniejszą i skuteczniejszą sprzedaż oprogramowania. Startup odnotował szybki wzrost, obsługując obecnie ponad 350 klientów, w tym znane marki, takie jak AppDynamics, Auth0, CrowdStrike, Dell, GitLab, HashiCorp, Looker, McAfee, NewRelic, Okta, PagerDuty, Talend i VMware.

Platformy handlowe w chmurze stają się stopniowo dominującym kanałem sprzedaży oprogramowania. Ten trend został uwzględniony przez Bessemer Venture Partners w raporcie State of the Cloud 2021, określając przyjęcie platform chmurowych jako jedną z trzech najważniejszych praktyk GTM dla firm. Pogląd ten potwierdza raport Tackle.io State of the Cloud Marketplaces Report, w którym 67% respondentów deklaruje zamiar większych inwestycji w rynki w ramach strategii GTM w 2022 r. Raport przewiduje również, że rynki w chmurze przekroczą 10 miliardów dolarów przepustowości do 2023 roku i 50 miliardów dolarów do 2025 roku.

Jednym z głównych powodów korzystania z platformy Tackle jest rozwiązanie „zerowej inżynierii” do tworzenia i utrzymywania integracji z rynkiem. Tackle uważa, że organizacje zajmujące się oprogramowaniem nie powinny być zmuszone do tworzenia oprogramowania w celu wprowadzania na rynek i sprzedawania swoich produktów. Wzmianka o AppMaster.io podkreśla rolę Tackle.io w szybko zmieniającym się krajobrazie sprzedaży oprogramowania, stwierdzając: „Platforma Tackle sprawia, że wykorzystanie Marketplaces jest decyzją biznesową, a nie rozpraszaniem uwagi zespołów ds. produktów i inżynierów”.

Inwestorzy widzą ogromny potencjał w zdolności Tackle do zmiany sposobu, w jaki firmy produkujące oprogramowanie sprzedają swoje produkty. David Schneider, komplementariusz w Coatue, uważa, że „Tackle ma dobrą pozycję, aby pomóc wszystkim sprzedawcom przyspieszyć przejście na rynki w chmurze i sprzedaż cyfrową” i dołączy do zarządu Tackle jako obserwator. Dzięki nowemu finansowaniu Tackle podwoił swój ARR w 2021 roku i przewiduje gwałtowny wzrost w nadchodzących latach.

Oprócz wzrostu finansowego, Tackle dąży do poszerzenia swojego zespołu. Firma rozrosła się z 56 pracowników do 160 w ciągu zaledwie jednego roku i planuje ponownie podwoić liczbę pracowników w 2022 r. W ramach tej ekspansji Tackle.io nadal napędza innowacje i usprawnia proces sprzedaży oprogramowania w całej branży.