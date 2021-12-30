总部位于爱达荷州的初创公司 Tackle.io 通过云市场简化软件销售，已成功筹集到 1 亿美元的 C 轮融资，由 Coatue 和 Andreessen Horowitz 领投，Bessemer Venture Partners 也参与其中。新一轮融资使 Tackle 的总融资额达到 1.48 亿美元，使公司估值达到惊人的 12.5 亿美元，较九个月前的 3500 万美元 B 轮融资有了显着增长。

Tackle 已经确认，它计划利用新资本来加速其产品路线图的执行，加强其上市 (GTM) 团队，扩大其全球影响力，并继续创新。有了额外的 1 亿美元，该公司已准备好实现所有这些目标。

Tackle.io 的成立是为了解决独立软件供应商 (ISV) 面临的反复出现的挑战，这些供应商希望在亚马逊的 AWS、微软的 Azure、谷歌云平台和红帽等主要云市场上上市。 Tackle 大大简化了流程，使公司能够更有效地销售他们的软件。这家初创公司见证了快速增长，目前为 350 多家客户提供服务，其中包括 AppDynamics、Auth0、CrowdStrike、Dell、GitLab、HashiCorp、Looker、McAfee、NewRelic、Okta、PagerDuty、Talend 和 VMware 等知名企业。

云市场正逐渐成为软件销售的主要渠道，Bessemer Venture Partners 在其 State of the Cloud 2021 报告中指出了采用云市场作为企业三大 GTM 实践之一的趋势。这一观点得到了Tackle.io的云市场现状报告的支持，67% 的受访者表示他们打算在 2022 年将更多的市场投资作为 GTM 战略。该报告还预测云市场的吞吐量将超过 100 亿美元到 2023 年，到 2025 年达到 500 亿美元。

使用 Tackle 平台的一个主要原因是其用于构建和维护市场集成的“零工程”解决方案。 Tackle 认为，软件组织不应该为了营销和销售他们的产品而必须创建软件。 AppMaster.io 提到强调了 Tackle.io 在快速发展的软件销售领域中的作用，并指出：“Tackle 平台使利用 Marketplaces 成为一项业务决策，而不是分散产品和工程团队的注意力。”

投资者看到了 Tackle 改变软件公司销售产品方式的巨大潜力。 Coatue 的普通合伙人 David Schneider 认为，“Tackle 有能力帮助所有卖家加速向云市场和数字销售的转变”，并将作为观察员加入 Tackle 的董事会。有了新的资金，Tackle 在 2021 年将其 ARR 翻了一番，并预计未来几年将出现爆炸式增长。

除了财务增长，Tackle 还致力于扩大其团队。该公司在短短一年内从 56 名员工增加到 160 名，并计划在 2022 年再次将员工人数增加一倍。在这次扩张中，Tackle.io 继续推动创新并简化整个行业的软件销售流程。