SmartHR obtient un financement de série E de 140 millions de dollars dans un contexte de demande croissante de technologies RH

SmartHR, fournisseur de pointe de solutions cloud de gestion des ressources humaines et du travail, a annoncé une étape financière majeure. La société basée à Tokyo a levé avec succès 140 millions de dollars lors d'un cycle de financement de série E. Les principaux investisseurs étaient KKR et Teachers' Ventures Growth, une branche du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, avec la participation des investisseurs existants.

Cette dernière ronde de financement arrive trois ans après que SmartHR ait obtenu 142,5 millions de dollars (15,6 milliards de JPY) en financement de série D, qui valorisait à l'époque l'entreprise à 1,6 milliard de dollars. Bien que l'entreprise n'ait pas divulgué sa valorisation actuelle, la dernière injection de capital souligne le fort intérêt des investisseurs pour les solutions technologiques qui optimisent la gestion des ressources humaines.

Cofondée en 2015 par Kensuke Naito et Shoji Miyata, SmartHR a connu une augmentation de la demande pour ses services. La plateforme SaaS de l'entreprise est conçue pour rationaliser les processus RH, offrant aux entreprises un moyen efficace de gérer leurs opérations. En février 2024, les revenus récurrents annuels (ARR) de SmartHR atteignaient le chiffre impressionnant de 100 millions de dollars, contre 80 millions de dollars de revenus totaux pour l'exercice 2023, selon un porte-parole de l'entreprise.

La forte trajectoire de croissance de SmartHR reflète le niveau mondial. tendances en matière de technologie RH. Par exemple, Rippling, une entreprise américaine considérée comme similaire à SmartHR en termes de produits et de stratégie, a doublé son ARR pour atteindre 350 millions de dollars en 2023. De même, des sociétés de gestion de la paie comme Gusto et Deel ont déclaré des revenus dépassant les 500 millions de dollars début 2023.

Le secteur des technologies RH est en plein essor, avec un marché la valeur devrait atteindre 81,84 milliards de dollars d’ici 2032, selon Fortune Business Insights. Rippling, un acteur clé du secteur, a rassemblé 2 milliards de dollars de financement et affiche une valorisation de 13,5 milliards de dollars. Gusto a levé près de 750 millions de dollars et est évalué à environ 9,6 milliards de dollars, tandis que Deel vaut 12 milliards de dollars et a attiré 679 millions de dollars d'investissement.

Pendant ce temps, les petites startups obtiennent également des investissements importants. Remofirst, qui permet aux entreprises d'embaucher à l'échelle mondiale sans établir de bureaux locaux, a récemment levé 25 millions de dollars. Palm, qui se concentre sur la région MENA avec une approche technologique RH axée sur le mobile, a obtenu 5 millions de dollars l'année dernière. Compa, qui fournit aux recruteurs des données sur les rémunérations compétitives, a levé 10 millions de dollars en janvier. De plus, Legion a levé 50 millions de dollars le mois dernier pour automatiser la gestion horaire du personnel.

Au Japon, SmartHR est en concurrence avec des sociétés de logiciels de back-office telles que Works Human Intelligence, freee et Moneyforward. Cependant, il se différencie en capturant les données les plus récentes et les plus précises sur les employés grâce à la gestion du travail, se positionnant comme un système d'enregistrement des ressources humaines. L'exploitation de ces données permet à SmartHR d'introduire rapidement de nouveaux produits.

Le capital nouvellement acquis sera orienté vers le développement de solutions innovantes, l'élargissement de l'équipe et la poursuite de stratégies de croissance organique et inorganique, y compris d'éventuelles fusions et acquisitions. SmartHR emploie actuellement environ 1 000 personnes.

Les investisseurs précédents dans SmartHR incluent Light Street Capital, Sequoia Capital Global Equities et Whale Rock.

