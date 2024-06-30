SmartHR, Artan İK Teknoloji Talebi Ortasında E Serisinde 140 Milyon Dolarlık Finansman Sağladı

Bulut tabanlı İK ve işgücü yönetimi çözümlerinin ileri teknoloji sağlayıcısı

SmartHR, önemli bir mali dönüm noktasını duyurdu. Tokyo merkezli şirket, E Serisi finansman turunda başarıyla 140 milyon dolar topladı. Yatırımın başında KKR ve mevcut yatırımcıların katılımıyla Ontario Öğretmen Emeklilik Planı'nın bir kolu olan Teachers' Ventures Growth yer aldı.

Bu son finansman turu yaklaşıyor. SmartHR'ın o dönemde şirkete 1,6 milyar dolar değerinde olan 142,5 milyon dolarlık (15,6 milyar JPY) D Serisi finansmanını sağlamasından üç yıl sonra. Şirket mevcut değerlemesini açıklamasa da, en son sermaye enjeksiyonu, yatırımcıların insan kaynakları yönetimini optimize eden teknoloji çözümlerine olan güçlü ilgisinin altını çiziyor.

2015 yılında Kensuke Naito ve Shoji Miyata tarafından ortaklaşa kurulan şirket, SmartHR hizmetlerine yönelik talepte bir artış yaşandı. Şirketin SaaS platformu, İK süreçlerini kolaylaştırmak ve işletmelere operasyonları yönetmek için etkili bir yol sunmak üzere tasarlandı. Bir şirket sözcüsüne göre, Şubat 2024 itibarıyla SmartHR'ın yıllık yinelenen geliri (ARR), 2023 Mali Yılı toplam geliri 80 milyon dolardan etkileyici bir şekilde 100 milyon dolara ulaştı.

SmartHR'ın güçlü büyüme gidişatı küresel durumu yansıtıyor. İK teknolojisindeki trendler. Örneğin, ürünler ve strateji açısından SmartHR'a benzediği düşünülen ABD merkezli bir şirket olan Rippling, 2023'te ARR'sini ikiye katlayarak 350 milyon dolara çıkardı. Benzer şekilde, Gusto ve Deel, 2023'ün başlarında gelirlerinin 500 milyon doları aştığını bildirdi.

İK teknoloji sektörü, pazarın da etkisiyle patlama yaşıyor Fortune Business Insights'a göre değerin 2032 yılına kadar 81,84 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Alanın önemli bir oyuncusu olan Rippling, 2 milyar dolarlık fon topladı ve 13,5 milyar dolarlık bir değerlemeyle övünüyor. Gusto yaklaşık 750 milyon dolar topladı ve değeri yaklaşık 9,6 milyar dolar, Deel ise 12 milyar dolar değerinde ve 679 milyon dolar yatırım çekti.

Bu arada, daha küçük girişimler de önemli yatırımlar sağlıyor. Şirketlerin yerel ofisler kurmadan dünya çapında işe alım yapmasına olanak tanıyan Remofirst, yakın zamanda 25 milyon dolar topladı. Mobil öncelikli İK teknolojisi yaklaşımıyla MENA bölgesine odaklanan Palm, geçen yıl 5 milyon dolar elde etti. İşverenlere rekabetçi tazminat verileri sağlayan Compa, Ocak ayında 10 milyon dolar çekti. Ayrıca Legion, saatlik personel yönetimini otomatikleştirmek için geçen ay 50 milyon dolar topladı.

Japonya'da SmartHR, Works Human Intelligence gibi arka ofis yazılım firmalarıyla rekabet ediyor. ücretsiz ve Moneyforward. Ancak işgücü yönetimi aracılığıyla en güncel ve en doğru çalışan verilerini yakalayarak, İK'da kendisini bir kayıt sistemi olarak konumlandırarak kendisini farklılaştırıyor. Bu verilerden yararlanmak, SmartHR'nin hızlı bir şekilde yeni ürünler sunmasına olanak tanıyor.

Yeni edinilen sermaye, daha fazla yenilikçi çözümler geliştirmeye, ekibi genişletmeye ve potansiyel birleşme ve satın almalar da dahil olmak üzere hem organik hem de inorganik büyüme stratejilerini takip etmeye yönlendirilecek. SmartHR şu anda yaklaşık 1.000 kişiye istihdam sağlıyor.

SmartHR'ın önceki yatırımcıları arasında Light Street Capital, Sequoia Capital Global Equities ve Whale Rock.

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