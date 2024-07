SmartHR verzekert $140 miljoen aan Series E-financiering te midden van de groeiende vraag naar HR-technologie

SmartHR, een baanbrekende leverancier van cloudgebaseerde HR- en arbeidsbeheeroplossingen, heeft een belangrijke financiële mijlpaal aangekondigd. Het in Tokio gevestigde bedrijf heeft met succes $140 miljoen opgehaald in een Series E-financieringsronde. Aan het hoofd van de investering stonden KKR en Teachers' Ventures Growth, een tak van het Ontario Teachers' Pension Plan, met deelname van bestaande investeerders.

Deze laatste financieringsronde komt eraan drie jaar nadat SmartHR 142,5 miljoen dollar (15,6 miljard JPY) aan Series D-financiering binnenhaalde, waardoor het bedrijf destijds op 1,6 miljard dollar werd gewaardeerd. Hoewel het bedrijf zijn huidige waardering niet bekendmaakte, onderstreept de laatste kapitaalinjectie de robuuste belangstelling van beleggers voor technologische oplossingen die het personeelsbeheer optimaliseren.

Het bedrijf werd in 2015 mede opgericht door Kensuke Naito en Shoji Miyata en SmartHR heeft een sterke stijging van de vraag naar zijn diensten ervaren. Het SaaS-platform van het bedrijf is ontworpen om HR-processen te stroomlijnen en biedt bedrijven een efficiënte manier om hun activiteiten te beheren. Vanaf februari 2024 bedroegen de jaarlijkse terugkerende inkomsten (ARR) van SmartHR een indrukwekkende $100 miljoen, een stijging ten opzichte van $80 miljoen aan totale inkomsten voor boekjaar 2023, aldus een woordvoerder van het bedrijf.

Het sterke groeitraject van SmartHR weerspiegelt de mondiale trends in HR-technologie. Rippling, een in de VS gevestigd bedrijf dat qua producten en strategie verwant is aan SmartHR, verdubbelde bijvoorbeeld zijn ARR tot $350 miljoen in 2023. Op dezelfde manier verdubbelden loonadministratiebedrijven zoals Gusto en Deel rapporteerden begin 2023 een omzet van meer dan $500 miljoen.

De HR-technologiesector bloeit, met markt Volgens Fortune Business Insights zal de waarde in 2032 naar verwachting 81,84 miljard dollar bedragen. Rippleing, een belangrijke speler op dit gebied, heeft 2 miljard dollar aan financiering verzameld en beschikt over een waardering van 13,5 miljard dollar. Gusto heeft bijna $750 miljoen opgehaald en wordt gewaardeerd op ongeveer $9,6 miljard, terwijl Deel $12 miljard waard is en $679 miljoen aan investeringen heeft aangetrokken.

Ondertussen zorgen ook kleinere startups voor aanzienlijke investeringen. Remofirst, waarmee bedrijven wereldwijd mensen kunnen aannemen zonder lokale kantoren op te richten, heeft onlangs $25 miljoen opgehaald. Palm, dat zich richt op de MENA-regio met een mobile-first HR-tech-aanpak, heeft vorig jaar $5 miljoen binnengehaald. Compa, dat recruiters voorziet van concurrerende beloningsgegevens, heeft in januari $10 miljoen opgehaald. Bovendien heeft Legion vorige maand $50 miljoen opgehaald om het personeelsbeheer per uur te automatiseren.

In Japan concurreert SmartHR met back-office softwarebedrijven zoals Works Human Intelligence, gratis en Geld vooruit. Het onderscheidt zich echter door de nieuwste en meest nauwkeurige werknemersgegevens vast te leggen via arbeidsbeheer, waardoor het zichzelf positioneert als een registratiesysteem in HR. Door gebruik te maken van deze gegevens kan SmartHR snel nieuwe producten introduceren.

Het nieuw verworven kapitaal zal worden besteed aan de verdere ontwikkeling van innovatieve oplossingen, de uitbreiding van het team en het nastreven van zowel organische als anorganische groeistrategieën, inclusief potentiële fusies en overnames. SmartHR heeft momenteel ongeveer 1.000 mensen in dienst.

Eerdere investeerders in SmartHR zijn onder meer Light Street Capital, Sequoia Capital Global Equities, en Whale Rock.

