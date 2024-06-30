حصلت SmartHR على تمويل بقيمة 140 مليون دولار من السلسلة E وسط تزايد الطلب على تكنولوجيا الموارد البشرية

SmartHR، وهي شركة رائدة في توفير حلول الموارد البشرية وإدارة العمل المستندة إلى السحابة، أعلنت عن إنجاز مالي كبير. نجحت الشركة التي يقع مقرها في طوكيو في جمع 140 مليون دولار في جولة تمويل من السلسلة E. قادت هذا الاستثمار شركة KKR وTeachers' Ventures Growth، وهي إحدى أذرع خطة معاشات المعلمين في أونتاريو، بمشاركة المستثمرين الحاليين.

وصول جولة التمويل الأخيرة هذه بعد ثلاث سنوات من حصول SmartHR على 142.5 مليون دولار (15.6 مليار ين ياباني) في تمويل السلسلة D، والذي قدرت قيمة الشركة في ذلك الوقت بمبلغ 1.6 مليار دولار. على الرغم من أن الشركة لم تكشف عن تقييمها الحالي، فإن أحدث ضخ لرأس المال يؤكد اهتمام المستثمرين القوي بالحلول التقنية التي تعمل على تحسين إدارة الموارد البشرية.

بعد أن شارك في تأسيسها كينسوكي نايتو وشوجي مياتا في عام 2015، شهدت SmartHR طفرة في الطلب على خدماتها. تم تصميم منصة SaaS الخاصة بالشركة لتبسيط عمليات الموارد البشرية، مما يوفر للمؤسسات طريقة فعالة لإدارة العمليات. اعتبارًا من فبراير 2024، وصلت الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) لشركة SmartHR إلى 100 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 80 مليون دولار أمريكي من إجمالي الإيرادات للسنة المالية 2023، وفقًا لمتحدث باسم الشركة.

يعكس مسار النمو القوي لـ SmartHR العالمية الاتجاهات في تكنولوجيا الموارد البشرية. على سبيل المثال، قامت شركة Rippling، وهي شركة مقرها الولايات المتحدة وتُعتبر شبيهة بـ SmartHR من حيث المنتجات والاستراتيجيات، بمضاعفة معدل العائد المتوقع إلى 350 مليون دولار في عام 2023. وبالمثل، قامت شركات إدارة الرواتب مثل Gusto وDeel عن إيرادات تجاوزت 500 مليون دولار بحلول أوائل عام 2023.

يشهد قطاع تكنولوجيا الموارد البشرية ازدهارًا، مع تزايد السوق ومن المتوقع أن تصل القيمة إلى 81.84 مليار دولار بحلول عام 2032، وفقًا لـ Fortune Business Insights. وقد جمعت شركة Rippling، وهي لاعب رئيسي في هذا المجال، مبلغ 2 مليار دولار من التمويل وتفتخر بتقييم قدره 13.5 مليار دولار. جمعت شركة Gusto ما يقرب من 750 مليون دولار وتقدر قيمتها بنحو 9.6 مليار دولار، في حين تبلغ قيمة Deel 12 مليار دولار وقد اجتذبت استثمارات بقيمة 679 مليون دولار.

وفي الوقت نفسه، تعمل الشركات الناشئة الصغيرة أيضًا على تأمين استثمارات كبيرة. Remofirst، الذي يمكّن الشركات من التوظيف عالميًا دون إنشاء مكاتب محلية، نجح مؤخرًا في جمع 25 مليون دولار. Palm، التي تركز على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال نهج تكنولوجيا الموارد البشرية المرتكز على الأجهزة المحمولة، حصلت على 5 ملايين دولار في العام الماضي. واجتذبت شركة كومبا، التي تزود مسؤولي التوظيف ببيانات التعويضات التنافسية، 10 ملايين دولار في يناير. بالإضافة إلى ذلك، جمعت شركة Legion مبلغ 50 مليون دولار في الشهر الماضي لأتمتة إدارة الموظفين بالساعة.

في اليابان، تتنافس SmartHR مع شركات برمجيات المكاتب الخلفية مثل Works Human Intelligence، مجاني وMoneyforward. ومع ذلك، فهو يميز نفسه عن طريق التقاط أحدث وأدق بيانات الموظفين من خلال إدارة العمل، ويضع نفسه كنظام تسجيل في الموارد البشرية. الاستفادة من هذه البيانات تسمح لـ SmartHR بتقديم منتجات جديدة بسرعة.

سيتم توجيه رأس المال المكتسب حديثًا نحو تطوير حلول مبتكرة إضافية، وتوسيع الفريق، ومتابعة استراتيجيات النمو العضوية وغير العضوية، بما في ذلك عمليات الدمج والاستحواذ المحتملة. توظف SmartHR حاليًا حوالي 1000 شخص.

من بين المستثمرين السابقين في SmartHR Light Street Capital، وSequoia Capital Global Equities وWhale Rock.

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