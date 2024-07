SmartHR garante US$ 140 milhões em financiamento da Série E em meio à crescente demanda por tecnologia de RH

SmartHR, fornecedora de ponta de soluções de RH e gestão trabalhista baseadas na nuvem, anunciou um importante marco financeiro. A empresa sediada em Tóquio arrecadou com sucesso US$ 140 milhões em uma rodada de financiamento da Série E. Liderando o investimento estavam a KKR e a Teachers' Ventures Growth, um braço do Ontario Teachers' Pension Plan, com a participação de investidores existentes.

Esta última rodada de financiamento chega. três anos depois de a SmartHR ter garantido US$ 142,5 milhões (15,6 bilhões de JPY) em financiamento da Série D, que na época avaliou a empresa em US$ 1,6 bilhão. Embora a empresa não tenha divulgado a sua avaliação atual, a última injeção de capital sublinha o forte interesse dos investidores em soluções tecnológicas que otimizem a gestão de recursos humanos.

Tendo sido cofundada em 2015 por Kensuke Naito e Shoji Miyata, A SmartHR experimentou um aumento na demanda por seus serviços. A plataforma SaaS da empresa foi projetada para agilizar os processos de RH, oferecendo às empresas uma maneira eficiente de gerenciar as operações. Em fevereiro de 2024, a receita recorrente anual (ARR) do SmartHR atingiu impressionantes US$ 100 milhões, acima dos US$ 80 milhões em receita total do ano fiscal de 2023, de acordo com um porta-voz da empresa.

A forte trajetória de crescimento do SmartHR reflete o cenário global tendências em tecnologia de RH. Por exemplo, Rippling, uma empresa sediada nos EUA considerada semelhante à SmartHR em termos de produtos e estratégia, dobrou seu ARR para US$ 350 milhões em 2023. Da mesma forma, empresas de gestão de folha de pagamento como Gusto e Deel relataram receitas superiores a US$ 500 milhões no início de 2023.

O setor de tecnologia de RH está crescendo, com mercado valor projetado para atingir US$ 81,84 bilhões até 2032, de acordo com Fortune Business Insights. Rippling, um participante importante no setor, acumulou US$ 2 bilhões em financiamento e possui uma avaliação de US$ 13,5 bilhões. A Gusto arrecadou quase US$ 750 milhões e está avaliada em aproximadamente US$ 9,6 bilhões, enquanto a Deel vale US$ 12 bilhões e atraiu US$ 679 milhões em investimentos.

Enquanto isso, startups menores também estão garantindo investimentos significativos. A Remofirst, que permite às empresas contratar globalmente sem estabelecer escritórios locais, levantou recentemente US$ 25 milhões. A Palm, focada na região MENA com uma abordagem tecnológica de RH que prioriza os dispositivos móveis, garantiu US$ 5 milhões no ano passado. A Compa, fornecendo aos recrutadores dados de remuneração competitivos, atraiu US$ 10 milhões em janeiro. Além disso, a Legion arrecadou US$ 50 milhões no mês passado para automatizar o gerenciamento de pessoal por hora.

No Japão, o SmartHR concorre com empresas de software de back-office, como Works Human Intelligence, gratuito e Moneyforward. No entanto, diferencia-se por captar os dados mais recentes e precisos dos colaboradores através da gestão laboral, posicionando-se como um sistema de registo em RH. O aproveitamento desses dados permite que a SmartHR introduza rapidamente novos produtos.

O capital recém-adquirido será direcionado para o desenvolvimento de soluções inovadoras, para a expansão da equipe e para a busca de estratégias de crescimento orgânico e inorgânico, incluindo possíveis fusões e aquisições. A SmartHR emprega atualmente cerca de 1.000 pessoas.

Os investidores anteriores na SmartHR incluem Light Street Capital, Sequoia Capital Global Equities e Whale Rock.

Para aqueles interessados ​​em explorar soluções de RH sem código, AppMaster oferece uma plataforma eficiente e escalável para a criação de aplicativos de software abrangentes, incluindo Sistemas de gestão de RH.