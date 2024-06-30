SmartHR получила финансирование в размере 140 миллионов долларов США в рамках серии E на фоне растущего спроса на HR-технологии

SmartHR, передовой поставщик облачных решений для управления персоналом и трудовыми ресурсами, объявил о важной финансовой вехе. Токийская компания успешно привлекла $140 млн в раунде финансирования серии E. Лидерами инвестиций выступили KKR и Teachers' Ventures Growth, подразделение Пенсионного плана учителей Онтарио, при участии существующих инвесторов.

Приближается последний раунд финансирования. через три года после того, как компания SmartHR получила финансирование серии D на сумму 142,5 миллиона долларов (15,6 миллиарда иен), что на тот момент оценивало компанию в 1,6 миллиарда долларов. Хотя компания не раскрыла свою текущую оценку, последние вливания капитала подчеркивают большой интерес инвесторов к технологическим решениям, оптимизирующим управление человеческими ресурсами.

Компания была основана в 2015 году Кенсуке Наито и Сёдзи Миятой. SmartHR испытала резкий рост спроса на свои услуги. Платформа SaaS компании предназначена для оптимизации процессов управления персоналом, предлагая предприятиям эффективный способ управления операциями. По данным представителя компании, по состоянию на февраль 2024 года годовой периодический доход (ARR) SmartHR достиг впечатляющих 100 миллионов долларов США по сравнению с 80 миллионами долларов США в общем доходе за 2023 финансовый год.

Сильная траектория роста SmartHR отражает глобальную траекторию роста. тенденции в HR-технологиях. Например, Rippling, американская компания, которая по продуктам и стратегии считается похожей на SmartHR, в 2023 году удвоила свою ARR до 350 млн долларов США. Аналогичным образом, компании по управлению заработной платой, такие как Густо и Дил сообщили о доходах, превысивших 500 миллионов долларов США к началу 2023 года.

Сектор HR-технологий переживает бум, а рынок По прогнозам Fortune Business Insights, к 2032 году стоимость достигнет $81,84 млрд. Rippling, ключевой игрок в этой сфере, собрал $2 млрд финансирования и может похвастаться оценкой в ​​$13,5 млрд. Gusto привлекла почти $750 млн и оценивается примерно в $9,6 млрд, а Deel стоит $12 млрд и привлек $679 млн инвестиций.

Между тем, более мелкие стартапы также привлекают значительные инвестиции. Компания Remofirst, которая позволяет компаниям нанимать сотрудников по всему миру без открытия местных офисов, недавно привлекла 25 миллионов долларов США. Компания Palm, специализирующаяся на регионе Ближнего Востока и Северной Африки и использующая в первую очередь мобильные технологии управления персоналом, в прошлом году получила 5 миллионов долларов. Compa, предоставляющая рекрутерам данные о конкурентоспособных вознаграждениях, в январе привлекла 10 миллионов долларов. Кроме того, в прошлом месяце компания Legion привлекла 50 миллионов долларов США на автоматизацию почасового управления персоналом.

В Японии SmartHR конкурирует с такими фирмами, занимающимися разработкой программного обеспечения для бэк-офиса, как Works Human Intelligence, бесплатно и Moneyforward. Тем не менее, она отличается тем, что собирает самые последние и наиболее точные данные о сотрудниках посредством управления трудом, позиционируя себя как система учета в HR. Использование этих данных позволяет SmartHR быстро внедрять новые продукты.

Вновь приобретенный капитал будет направлен на дальнейшую разработку инновационных решений, расширение команды и реализацию стратегий органического и неорганического роста, включая потенциальные слияния и поглощения. В настоящее время в SmartHR работает около 1000 человек.

Предыдущими инвесторами SmartHR были Light Street Capital, Sequoia Capital Global Equities и Whale Rock.

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