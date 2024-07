SmartHR ottiene 140 milioni di dollari in finanziamenti di serie E in un contesto in forte espansione della domanda di tecnologia HR

SmartHR, fornitore all'avanguardia di soluzioni per le risorse umane e la gestione del lavoro basate sul cloud, ha annunciato un importante traguardo finanziario. La società con sede a Tokyo ha raccolto con successo 140 milioni di dollari in un round di finanziamento di serie E. A guidare l'investimento sono stati KKR e Teachers' Ventures Growth, un ramo del piano pensionistico degli insegnanti dell'Ontario, con la partecipazione di investitori esistenti.

Arriva questo ultimo round di finanziamento tre anni dopo che SmartHR si era assicurata 142,5 milioni di dollari (15,6 miliardi di JPY) in finanziamenti di serie D, che all'epoca valutavano l'azienda a 1,6 miliardi di dollari. Sebbene la società non abbia rivelato la sua valutazione attuale, l'ultima iniezione di capitale sottolinea il forte interesse degli investitori per soluzioni tecnologiche che ottimizzino la gestione delle risorse umane.

Essendo stata co-fondata nel 2015 da Kensuke Naito e Shoji Miyata, SmartHR ha registrato un aumento della domanda per i suoi servizi. La piattaforma SaaS dell'azienda è progettata per semplificare i processi HR, offrendo alle aziende un modo efficiente per gestire le operazioni. A partire da febbraio 2024, secondo un portavoce dell'azienda, le entrate ricorrenti annuali (ARR) di SmartHR hanno raggiunto l'impressionante cifra di 100 milioni di dollari, rispetto agli 80 milioni di dollari di entrate totali per l'anno fiscale 2023.

La forte traiettoria di crescita di SmartHR rispecchia quella globale. tendenze nella tecnologia HR. Ad esempio, Rippling, una società con sede negli Stati Uniti considerata simile a SmartHR in termini di prodotti e strategia, ha raddoppiato il suo ARR portandolo a 350 milioni di dollari nel 2023. Allo stesso modo, società di gestione delle buste paga come Gusto e Deel hanno registrato ricavi superiori a 500 milioni di dollari entro l'inizio del 2023.

Il settore tecnologico delle risorse umane è in forte espansione, con un mercato il valore dovrebbe raggiungere gli 81,84 miliardi di dollari entro il 2032, secondo Fortune Business Insights. Rippling, un attore chiave nel settore, ha accumulato finanziamenti per 2 miliardi di dollari e vanta una valutazione di 13,5 miliardi di dollari. Gusto ha raccolto quasi 750 milioni di dollari e ha un valore di circa 9,6 miliardi di dollari, mentre Deel vale 12 miliardi di dollari e ha attirato 679 milioni di dollari di investimenti.

Nel frattempo, anche le startup più piccole si stanno assicurando investimenti significativi. Remofirst, che consente alle aziende di assumere personale a livello globale senza creare uffici locali, ha recentemente raccolto 25 milioni di dollari. Palm, focalizzato sulla regione MENA con un approccio tecnologico incentrato sui dispositivi mobili, lo scorso anno ha ottenuto 5 milioni di dollari. Compa, fornendo ai reclutatori dati competitivi sulle retribuzioni, ha raccolto 10 milioni di dollari a gennaio. Inoltre, Legion ha raccolto 50 milioni di dollari il mese scorso per automatizzare la gestione oraria del personale.

In Giappone, SmartHR compete con aziende di software di back-office come Works Human Intelligence, gratuito e Moneyforward. Tuttavia, si differenzia acquisendo i dati più recenti e accurati sui dipendenti attraverso la gestione del lavoro, posizionandosi come un sistema di registrazione nelle risorse umane. Lo sfruttamento di questi dati consente a SmartHR di introdurre rapidamente nuovi prodotti.

Il capitale appena acquisito sarà indirizzato verso lo sviluppo ulteriore di soluzioni innovative, l'espansione del team e il perseguimento di strategie di crescita sia organiche che inorganiche, comprese potenziali fusioni e acquisizioni. SmartHR impiega attualmente circa 1.000 persone.

I precedenti investitori in SmartHR includono Light Street Capital, Sequoia Capital Global Equities e Whale Rock.

