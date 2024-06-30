在人力资源技术需求旺盛的背景下，SmartHR 获得 1.4 亿美元 E 轮融资

SmartHR 是一家领先的云端人力资源和劳动力管理解决方案提供商，该公司宣布了一项重要的财务里程碑。这家总部位于东京的公司已成功在 E 轮融资中筹集了 1.4 亿美元。领投方为 KKR 和 Teachers’ Ventures Growth（安大略省教师退休金计划的子公司），现有投资者也参与其中。

三年前，SmartHR 在 D 轮融资中获得 1.425 亿美元（156 亿日元），当时该公司的估值为 16 亿美元。虽然该公司没有透露其目前的估值，但最新的资本注入凸显了投资者对优化人力资源管理的技术解决方案的浓厚兴趣。

SmartHR 由 Kensuke Naito 和 Shoji Miyata 于 2015 年共同创立，其服务需求激增。该公司的 SaaS 平台旨在简化人力资源流程，为企业提供高效的运营管理方式。据公司发言人称，截至 2024 年 2 月，SmartHR 的年度经常性收入 (ARR) 已达到惊人的 1 亿美元，高于 2023 财年的总收入 8000 万美元。

SmartHR 强劲的增长轨迹反映了人力资源技术的全球趋势。例如，在产品和战略方面与 SmartHR 类似的美国公司 Rippling 的 ARR 在 2023 年翻了一番，达到 3.5 亿美元。同样，像 Gusto 和 Deel 这样的薪资管理公司报告称，到 2023 年初，收入将超过 5 亿美元。

根据 Fortune Business Insights 的数据，人力资源技术行业正在蓬勃发展，预计到 2032 年市场价值将达到 818.4 亿美元。该领域的主要参与者 Rippling 已积累了 20 亿美元的资金，估值为 135 亿美元。Gusto 已筹集近 7.5 亿美元，估值约为 96 亿美元，而 Deel 价值 120 亿美元，已吸引 6.79 亿美元的投资。

与此同时，规模较小的初创公司也在获得大量投资。 Remofirst 使公司无需在当地设立办事处即可在全球招聘员工，该公司最近筹集了 2500 万美元。Palm 专注于中东和北非地区，采用移动优先的人力资源技术方法，去年筹集了 500 万美元。Compa 为招聘人员提供有竞争力的薪酬数据，1 月份吸引了 1000 万美元。此外，Legion 上个月筹集了 5000 万美元，用于实现小时工管理自动化。

在日本，SmartHR 与 Works Human Intelligence、freee 和 Moneyforward 等后台软件公司竞争。然而，它通过劳动力管理来获取最新、最准确的员工数据，将自己定位为人力资源记录系统，从而脱颖而出。利用这些数据，SmartHR 可以迅速推出新产品。

新获得的资本将用于进一步开发创新解决方案、扩大团队以及推行有机和无机增长战略，包括潜在的并购。 SmartHR 目前拥有约 1,000 名员工。

SmartHR 的先前投资者包括 Light Street Capital、Sequoia Capital Global Equities 和 Whale Rock。

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