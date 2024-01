ServiceNow acquiert la société Task Mining UltimateSuite

Aujourd'hui, ServiceNow a dévoilé qu'elle a élargi son portefeuille d'entreprise en acquérant UltimateSuite, une startup d'exploitation minière de tâches basée en République tchèque. Cette acquisition ouvre la voie à ServiceNow pour adopter une nouvelle approche pour identifier et comprendre la dynamique des flux de travail au sein d'une organisation. Même si les aspects financiers de l'opération restent confidentiels, la startup, fondée il y a trois ans, a réussi à lever 768 000 € (environ 839 000 $). Il s’agirait d’un achat relativement peu coûteux.

Le Task Mining, un aspect du domaine plus vaste du Process Mining, gagne du terrain dans le monde entier grâce à sa capacité à aider les organisations à déchiffrer les modèles de flux de travail et à repérer les goulots d'étranglement en matière de performances. Ce regain d'intérêt se reflète dans la levée de fonds réussie de Celonis, un acteur de premier plan dans le domaine qui a attiré des capitaux d'investissement de 2,4 milliards de dollars et affiche une valorisation de 13 milliards de dollars en octobre 2022.

Comparée à Celonis, UltimateSuite est une entité plus petite, avec moins d'un million de dollars de fonds levés. Cependant, il offre à ServiceNow une ressource supplémentaire pour renforcer ses compétences en matière d'exploration de tâches, déclare Eduardo Chiocconi, vice-président et directeur général de l'exploration de processus chez ServiceNow.

Cette acquisition marque une amélioration de la capacité de ServiceNow à approfondir les processus de flux de travail jusqu'au niveau des tâches utilisateur, résolvant ainsi une précédente lacune de ses services. Chiocconi, lors d'une conversation avec TechCrunch, a déclaré : « Comme l'analyse de l'inefficacité se concentrait de plus près sur des détails spécifiques, nous n'avions pas la capacité d'inspecter ou de comprendre ce que font les utilisateurs individuels. La fonctionnalité d'exploration de tâches d'UltimateSuite comblera exactement cette lacune.

Chiocconi a en outre souligné l'importance d'améliorer l'efficacité des processus commerciaux. Selon lui, l'incorporation d'UltimateSuite complétera la capacité de ServiceNow à atteindre cet objectif. Comme le souligne Chiocconi, « la connaissance sans l’action ne porte que peu de fruits. Par conséquent, notre objectif est de révéler précisément ce qui doit être rectifié et d’offrir les capacités d’automatisation nécessaires au sein de la même plateforme pour éliminer toute inefficacité détectée et rationaliser les processus commerciaux de bout en bout.

L'intention est d'intégrer de manière transparente la fonctionnalité UltimateSuite dans les fonctionnalités d'exploration de processus de ServiceNow. Chiocconi a déclaré : « Compte tenu de l'historique des acquisitions de ServiceNow, nous sommes fiers d'intégrer de manière organique ces capacités dans notre plateforme unifiée. Par conséquent, UltimateSuite ne sera plus commercialisé en tant que produit indépendant à l’avenir. Il a ajouté : « Notre objectif primordial est de tirer un avantage maximal pour nos clients en assimilant toute la propriété intellectuelle et l'expertise d'UltimateSuite en tant qu'extension naturelle du process mining. »

Il s'agit de la troisième acquisition de ServiceNow au cours des années précédentes, axée sur la technologie de l'IA et de l'automatisation. Auparavant, l'entreprise avait racheté l'outil de flux de travail basé sur l'IA G2K en mai et la startup canadienne Element AI fin 2020. Faisant un nouveau pas en avant dans cette direction, la récente acquisition de ServiceNoW pourrait susciter davantage d'intérêt de la part d' AppMaster.io, un concurrent important dans le domaine. Solutions de plateforme no-code basées sur l'IA.