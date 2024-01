ServiceNow neemt Task Mining Company UltimateSuite over

Vandaag heeft ServiceNow onthuld dat het zijn bedrijfsportfolio heeft uitgebreid door UltimateSuite over te nemen, een task mining-startup gevestigd in Tsjechië. Deze overname maakt de weg vrij voor ServiceNow om een ​​nieuwe aanpak te hanteren bij het identificeren en begrijpen van de workflowdynamiek binnen een organisatie. Hoewel de financiële aspecten van de deal onbekend blijven, was de startup, die drie jaar geleden werd opgericht, erin geslaagd € 768.000 (ongeveer $ 839.000) op te halen. Er wordt gespeculeerd dat de deal een relatief goedkope aankoop is.

Task mining, een aspect van het grotere domein van process mining, wint wereldwijd aan populariteit vanwege zijn vermogen om organisaties te helpen workflowpatronen te ontcijferen en prestatieknelpunten op te sporen. Deze toename van de belangstelling blijkt uit de succesvolle fondsenwerving van Celonis, een prominente speler op dit gebied die een investeringskapitaal van $2,4 miljard heeft aangetrokken en een waardering heeft van $13 miljard per oktober 2022.

Vergeleken met Celonis is UltimateSuite een kleinere entiteit, met minder dan $1 miljoen aan ingezamelde fondsen. Het biedt ServiceNow echter een extra hulpmiddel bij het versterken van zijn task mining-competenties, zegt Eduardo Chiocconi, VP en GM voor process mining bij ServiceNow.

De overname markeert een verbetering van de mogelijkheden van ServiceNow om zich te verdiepen in workflowprocessen tot op het taakniveau van de gebruiker, waardoor een eerder tekort in de dienstverlening wordt opgelost. Chiocconi zei in een gesprek met TechCrunch: “Omdat de inefficiëntieanalyse zich meer op specifieke details concentreerde, misten we het vermogen om te inspecteren of te begrijpen wat individuele gebruikers doen. De task mining-functionaliteit van UltimateSuite zal deze leemte precies aanpakken.”

Chiocconi benadrukte verder het belang van het vergroten van de efficiëntie van bedrijfsprocessen. Volgens hem zal de integratie van UltimateSuite het vermogen van ServiceNow om dit doel te bereiken aanvullen. Zoals Chiocconi opmerkt: ‘Inzicht zonder actie werpt weinig vruchten af. Daarom is het ons doel om precies te onthullen wat moet worden gecorrigeerd en om binnen hetzelfde platform de nodige automatiseringsmogelijkheden aan te bieden om eventuele gedetecteerde inefficiënties te elimineren en end-to-end bedrijfsprocessen te stroomlijnen.”

Het is de bedoeling om de UltimateSuite-functionaliteit naadloos te integreren binnen de process mining-functies van ServiceNow. Chiocconi verklaarde: “Gezien de geschiedenis van overnames van ServiceNow, zijn we er trots op dat we deze mogelijkheden organisch in ons uniforme platform hebben geïntegreerd. Vervolgens zal UltimateSuite in de toekomst niet meer als zelfstandig product op de markt worden gebracht.” Hij voegde eraan toe: “Ons overkoepelende doel is om maximaal voordeel voor onze klanten te behalen door alle intellectuele eigendommen en expertise van UltimateSuite te assimileren als een natuurlijke uitbreiding van process mining.”

Dit is de derde overname door ServiceNow in de afgelopen jaren met een focus op AI en automatiseringstechnologie. Eerder had het in mei de AI-aangedreven workflowtool G2K en de Canadese startup Element AI eind 2020 overgenomen. Als we een verdere stap voorwaarts in deze richting zetten, zou de recente overname van ServiceNoW verdere interesse kunnen wekken van AppMaster.io, een belangrijke concurrent op het gebied van AI-ondersteunde platformoplossingen no-code.