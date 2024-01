Hoje, a ServiceNow revelou que aumentou seu portfólio corporativo ao adquirir a UltimateSuite, uma startup de mineração de tarefas com sede na República Tcheca. Esta aquisição abre caminho para que a ServiceNow adote uma nova abordagem para identificar e compreender a dinâmica do fluxo de trabalho dentro de uma organização. Embora os aspectos financeiros do negócio permaneçam desconhecidos, a startup, fundada há três anos, conseguiu angariar 768 mil euros (cerca de 839 mil dólares). Especula-se que o negócio seja uma compra de custo relativamente baixo.

A mineração de tarefas, um aspecto do domínio mais amplo da mineração de processos, está ganhando força mundial por sua capacidade de ajudar as organizações a decifrar padrões de fluxo de trabalho e detectar gargalos de desempenho. Este aumento no interesse pode ser visto na arrecadação de fundos bem-sucedida da Celonis, um player proeminente na área que atraiu capital de investimento de US$ 2,4 bilhões e ostenta uma avaliação de US$ 13 bilhões em outubro de 2022.

Comparado ao Celonis, o UltimateSuite é uma entidade menor, com menos de US$ 1 milhão em fundos arrecadados. No entanto, oferece à ServiceNow um recurso adicional para reforçar suas competências de mineração de tarefas, afirma Eduardo Chiocconi, vice-presidente e gerente geral de mineração de processos da ServiceNow.

A aquisição marca um aprimoramento na capacidade da ServiceNow de se aprofundar nos processos de fluxo de trabalho até o nível da tarefa do usuário, resolvendo uma deficiência anterior em seus serviços. Chiocconi, em conversa com o TechCrunch, disse: “À medida que a análise de ineficiência se concentrava mais em detalhes específicos, faltava-nos a capacidade de inspecionar ou compreender o que os usuários individuais estão fazendo. A funcionalidade de mineração de tarefas do UltimateSuite resolverá exatamente essa lacuna.”

Chiocconi enfatizou ainda a importância de aumentar a eficiência dos processos de negócios. Segundo ele, a incorporação do UltimateSuite complementará a capacidade da ServiceNow de atingir esse objetivo. Como salienta Chiocconi: “O insight sem ação dá poucos frutos. Portanto, nosso objetivo é revelar precisamente o que precisa ser corrigido e oferecer os recursos de automação necessários dentro da mesma plataforma para eliminar quaisquer ineficiências detectadas e agilizar os processos de negócios de ponta a ponta.”

A intenção é integrar perfeitamente a funcionalidade do UltimateSuite aos recursos de mineração de processos do ServiceNow. Chiocconi declarou: “Dado o histórico de aquisições da ServiceNow, nos orgulhamos de integrar organicamente esses recursos em nossa plataforma unificada. Posteriormente, o UltimateSuite não será comercializado como um produto independente no futuro.” Ele acrescentou: “Nosso objetivo geral é obter o máximo de vantagem para nossos clientes, assimilando toda a propriedade intelectual e experiência do UltimateSuite como uma extensão natural da mineração de processos”.

Isto marca a terceira aquisição da ServiceNow nos últimos anos com foco em IA e tecnologia de automação. Anteriormente, ela havia adquirido a ferramenta de fluxo de trabalho baseada em IA G2K em maio e a startup canadense Element AI no final de 2020. Dando mais um salto nessa direção, a recente aquisição da ServiceNoW poderia despertar ainda mais interesse da AppMaster.io, um concorrente significativo em Soluções de plataforma no-code apoiadas por IA.