ServiceNow acquisisce la società di task mining UltimateSuite

Oggi, ServiceNow ha rivelato di aver ampliato il proprio portafoglio aziendale acquisendo UltimateSuite, una startup di task mining con sede nella Repubblica Ceca. Questa acquisizione apre la strada a ServiceNow per adottare un nuovo approccio nell'individuare e comprendere le dinamiche del flusso di lavoro all'interno di un'organizzazione. Anche se gli aspetti finanziari dell'accordo rimangono segreti, la startup, fondata tre anni fa, è riuscita a raccogliere 768.000 euro (circa 839.000 dollari). Si ipotizza che l'accordo sia un acquisto relativamente a basso costo.

Il task mining, un aspetto del più ampio dominio del process mining, sta guadagnando terreno a livello mondiale per la sua capacità di aiutare le organizzazioni a decifrare i modelli di flusso di lavoro e a individuare i colli di bottiglia nelle prestazioni. Questo aumento di interesse può essere visto nella raccolta fondi di successo di Celonis, un attore di spicco nel settore che ha attirato un capitale di investimento di 2,4 miliardi di dollari e vanta una valutazione di 13 miliardi di dollari a ottobre 2022.

Rispetto a Celonis, UltimateSuite è un'entità più piccola, con meno di 1 milione di dollari di fondi raccolti. Tuttavia, offre a ServiceNow una risorsa aggiuntiva per rafforzare le proprie competenze di task mining, afferma Eduardo Chiocconi, vicepresidente e direttore generale del process mining presso ServiceNow.

L'acquisizione segna un miglioramento nella capacità di ServiceNow di approfondire i processi del flusso di lavoro fino al livello delle attività dell'utente, risolvendo una precedente carenza nei suoi servizi. Chiocconi, in una conversazione con TechCrunch, ha dichiarato: “Poiché l’analisi dell’inefficienza si concentrava più su dettagli specifici, ci mancava la capacità di ispezionare o comprendere cosa stanno facendo i singoli utenti. La funzionalità di task mining di UltimateSuite risolverà esattamente questa lacuna."

Chiocconi ha sottolineato ulteriormente l'importanza di aumentare l'efficienza dei processi aziendali. Secondo lui, l'incorporazione di UltimateSuite integrerà la capacità di ServiceNow di raggiungere questo obiettivo. Come sottolinea Chiocconi, “L’intuizione senza azione porta pochi frutti. Pertanto, il nostro obiettivo è rivelare esattamente ciò che necessita di correzione e offrire le capacità di automazione necessarie all’interno della stessa piattaforma per eliminare eventuali inefficienze rilevate e semplificare i processi aziendali end-to-end”.

L'intenzione è quella di integrare perfettamente la funzionalità UltimateSuite all'interno delle funzionalità di process mining di ServiceNow. Chiocconi ha dichiarato: “Considerata la storia di acquisizioni di ServiceNow, siamo orgogliosi di integrare organicamente queste funzionalità nella nostra piattaforma unificata. Pertanto, in futuro UltimateSuite non sarà più commercializzato come prodotto indipendente.” Ha aggiunto: “Il nostro obiettivo generale è ottenere il massimo vantaggio per i nostri clienti assimilando tutta la proprietà intellettuale e l’esperienza di UltimateSuite come un’estensione naturale del process mining”.

Si tratta della terza acquisizione da parte di ServiceNow negli ultimi anni con particolare attenzione all’intelligenza artificiale e alla tecnologia di automazione. In precedenza, aveva rilevato lo strumento di flusso di lavoro basato sull'intelligenza artificiale G2K a maggio e la startup canadese Element AI alla fine del 2020. Facendo un ulteriore passo avanti in questa direzione, la recente acquisizione di ServiceNoW potrebbe suscitare ulteriore interesse da parte di AppMaster.io, un importante concorrente in Soluzioni di piattaforma no-code supportate dall'intelligenza artificiale.