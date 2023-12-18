كشفت اليوم ServiceNow أنها أضافت إلى مجموعة شركاتها من خلال شراء UltimateSuite، وهي شركة ناشئة في مجال التعدين ومقرها في جمهورية التشيك. يمهد هذا الاستحواذ الطريق أمام ServiceNow لتبني نهج جديد في تحديد وفهم ديناميكيات سير العمل داخل المؤسسة. على الرغم من أن الجوانب المالية للصفقة لا تزال غير معلنة، إلا أن الشركة الناشئة، التي تأسست قبل ثلاث سنوات، تمكنت من جمع 768 ألف يورو (حوالي 839 ألف دولار). ومن المتوقع أن تكون الصفقة عملية شراء منخفضة التكلفة نسبيًا.

يكتسب تعدين المهام، وهو جانب من المجال الأكبر لتعدين العمليات، قوة جذب عالمية لقدرته على مساعدة المؤسسات على فك رموز أنماط سير العمل وتحديد اختناقات الأداء. ويمكن ملاحظة هذه الزيادة في الاهتمام في عملية جمع التبرعات الناجحة لشركة Celonis، وهي لاعب بارز في هذا المجال اجتذب رأس مال استثماري قدره 2.4 مليار دولار وتفتخر بتقييم قدره 13 مليار دولار اعتبارًا من أكتوبر 2022.

بالمقارنة مع Celonis، يعد UltimateSuite كيانًا أصغر حجمًا، حيث تم جمع أمواله بأقل من مليون دولار. ومع ذلك، فهي توفر لـ ServiceNow موردًا إضافيًا لتعزيز كفاءات التعدين في المهام، كما يقول Eduardo Chiocconi، نائب الرئيس والمدير العام لعمليات التعدين في ServiceNow.

يمثل الاستحواذ تعزيزًا لقدرة ServiceNow على التعمق في عمليات سير العمل حتى مستوى مهمة المستخدم، مما يؤدي إلى حل النقص السابق في خدماتها. قال Chiocconi، في محادثة مع TechCrunch: "نظرًا لأن تحليل عدم الكفاءة ركز بشكل أكبر على تفاصيل محددة، فقد كنا نفتقر إلى القدرة على فحص أو فهم ما يفعله المستخدمون الفرديون. وستعمل وظيفة التنقيب عن المهام في UltimateSuite على معالجة هذه الفجوة تمامًا.

وأكد شيوكوني كذلك على أهمية تعزيز كفاءة العمليات التجارية. ووفقا له، فإن دمج UltimateSuite سوف يكمل قدرة ServiceNow على تحقيق هذا الهدف. وكما يشير شيوكوني، فإن "البصيرة من دون عمل لا تأتي إلا بثمار قليلة. ولذلك، فإن هدفنا هو الكشف بدقة عن ما يحتاج إلى تصحيح وتقديم إمكانات الأتمتة اللازمة داخل نفس المنصة للقضاء على أي أوجه قصور تم اكتشافها وتبسيط العمليات التجارية الشاملة.

الهدف من ذلك هو دمج وظائف UltimateSuite بسلاسة ضمن ميزات تعدين العمليات في ServiceNow. صرح شيوكوني قائلاً: "نظرًا لتاريخ عمليات الاستحواذ الخاصة بـ ServiceNow، فإننا نفخر بدمج هذه الإمكانات بشكل عضوي في نظامنا الأساسي الموحد. وبالتالي، لن يتم تسويق UltimateSuite كمنتج مستقل في المستقبل. وأضاف: "هدفنا الشامل هو تحقيق أقصى قدر من المزايا لعملائنا من خلال استيعاب جميع حقوق الملكية الفكرية وخبرة UltimateSuite كامتداد طبيعي لعملية التنقيب."

يمثل هذا الاستحواذ الثالث لشركة ServiceNow خلال السنوات القليلة الماضية مع التركيز على الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الأتمتة. في وقت سابق، استحوذت على أداة سير العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي G2K في مايو، وعلى الشركة الكندية الناشئة Element AI في نهاية عام 2020. ومن خلال تحقيق قفزة أخرى للأمام في هذا الاتجاه، يمكن أن يثير الاستحواذ الأخير على ServiceNoW مزيدًا من الاهتمام من AppMaster.io، وهو منافس كبير في حلول النظام الأساسي no-code المدعومة بالذكاء الاصطناعي.