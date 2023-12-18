今天， ServiceNow宣布，它已通过收购位于捷克共和国的任务挖掘初创公司 UltimateSuite 来丰富其企业投资组合。此次收购为 ServiceNow 采用全新方法来精确定位和理解组织内的工作流程动态铺平了道路。尽管该交易的财务方面尚未披露，但这家成立于三年前的初创公司已成功筹集了 768,000 欧元（约合 839,000 美元）。据推测，这笔交易是一次相对低成本的收购。

任务挖掘是流程挖掘更大领域的一个方面，因其帮助组织破译工作流程模式和发现性能瓶颈的能力而在全球范围内受到关注。这种兴趣的激增可以从 Celonis 的成功融资中看出，Celonis 是该领域的知名企业，截至 2022 年 10 月，该公司已吸引了 24 亿美元的投资资本，估值高达 130 亿美元。

与 Celonis 相比，UltimateSuite 是一个较小的实体，筹集的资金不到 100 万美元。不过，ServiceNow 流程挖掘副总裁兼总经理 Eduardo Chiocconi 表示，它为 ServiceNow 提供了额外的资源来增强其任务挖掘能力。

此次收购标志着 ServiceNow 深入研究工作流程直至用户任务级别的能力得到增强，从而解决了之前服务方面的不足。 Chiocconi 在接受 TechCrunch 采访时表示：“由于效率低下的分析更侧重于具体细节，我们缺乏检查或了解单个用户在做什么的能力。 UltimateSuite 的任务挖掘功能将恰好解决这一差距。”

基奥科尼进一步强调了提高业务流程效率的重要性。据他介绍，UltimateSuite 的加入将补充 ServiceNow 实现这一目标的能力。正如基奥科尼指出的那样：“没有行动的洞察力不会产生什么成果。因此，我们的目标是准确揭示需要整改的内容，并在同一平台内提供必要的自动化功能，以消除任何检测到的低效率问题并简化端到端业务流程。”

目的是将 UltimateSuite 功能无缝集成到 ServiceNow 的流程挖掘功能中。 Chiocconi 表示：“考虑到 ServiceNow 的收购历史，我们为能够将这些功能有机地集成到我们的统一平台中而感到自豪。因此，UltimateSuite未来将不会作为独立产品进行销售。”他补充道：“我们的首要目标是通过吸收 UltimateSuite 的所有知识产权和专业知识作为流程挖掘的自然延伸，为我们的客户获得最大的优势。”

这是 ServiceNow 在过去几年中第三次收购，重点关注人工智能和自动化技术。此前，它于 5 月收购了人工智能驱动的工作流程工具 G2K，并于 2020 年底收购了加拿大初创公司 Element AI。ServiceNoW 最近的收购在这个方向上进一步飞跃，可能会激发AppMaster.io 的进一步兴趣，AppMaster .io 是该领域的重要竞争对手。人工智能支持的no-code平台解决方案。