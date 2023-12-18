ServiceNow приобретает компанию UltimateSuite, занимающуюся майнингом задач

Сегодня ServiceNow объявила, что пополнила свой корпоративный портфель приобретением UltimateSuite, стартапа по майнингу задач, базирующегося в Чехии. Это приобретение открывает для ServiceNow новый подход к выявлению и пониманию динамики рабочих процессов внутри организации. Хотя финансовые аспекты сделки остаются нераскрытыми, стартапу, основанному три года назад, удалось привлечь 768 000 евро (около 839 000 долларов США). Предполагается, что сделка будет относительно недорогой.

Анализ задач, аспект более широкой области анализа процессов, набирает популярность во всем мире благодаря своей способности помогать организациям расшифровывать шаблоны рабочих процессов и выявлять узкие места в производительности. Этот всплеск интереса можно увидеть в успешном привлечении средств Celonis, известного игрока в этой области, который привлек инвестиционный капитал в размере 2,4 миллиарда долларов и имеет оценку в 13 миллиардов долларов по состоянию на октябрь 2022 года.

По сравнению с Celonis, UltimateSuite — меньшая организация с привлеченными средствами менее 1 миллиона долларов. Тем не менее, он предлагает ServiceNow дополнительный ресурс для укрепления своих компетенций в области интеллектуального анализа задач, — говорит Эдуардо Чиоккони, вице-президент и генеральный директор по интеллектуальному анализу процессов в ServiceNow.

Это приобретение знаменует собой расширение возможностей ServiceNow вникать в рабочие процессы вплоть до уровня пользовательских задач, устраняя существовавший ранее дефицит услуг. Чиоккони в разговоре с TechCrunch сказал: «Поскольку анализ неэффективности сосредоточился на конкретных деталях, нам не хватало возможности проверять или понимать, что делают отдельные пользователи. Функциональность интеллектуального анализа задач UltimateSuite как раз восполнит этот пробел».

Чиоккони также подчеркнул важность повышения эффективности бизнес-процессов. По его словам, внедрение UltimateSuite дополнит возможности ServiceNow в достижении этой цели. Как отмечает Кьоккони: «Проницательность без действий приносит мало плодов. Поэтому наша цель — точно выявить, что нуждается в исправлении, и предложить необходимые возможности автоматизации на одной платформе для устранения любых обнаруженных недостатков и оптимизации сквозных бизнес-процессов».

Цель состоит в том, чтобы плавно интегрировать функциональность UltimateSuite с функциями интеллектуального анализа процессов ServiceNow. Чиоккони заявил: «Учитывая историю приобретений ServiceNow, мы гордимся органичной интеграцией этих возможностей в нашу единую платформу. Впоследствии UltimateSuite не будет продаваться как независимый продукт в будущем». Он добавил: «Наша главная цель — получить максимальную выгоду для наших клиентов за счет использования всей интеллектуальной собственности и опыта UltimateSuite как естественного расширения технологического майнинга».

Это третье приобретение ServiceNow за последние несколько лет с упором на технологии искусственного интеллекта и автоматизации. Ранее она приобрела инструмент рабочего процесса на базе искусственного интеллекта G2K в мае и канадский стартап Element AI в конце 2020 года. Недавнее приобретение ServiceNoW, сделав еще один шаг вперед в этом направлении, может вызвать дополнительный интерес со стороны AppMaster.io, значительного конкурента в сфере Платформенные решения no-code на базе искусственного интеллекта.