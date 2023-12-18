ServiceNow, Görev Madenciliği Şirketi UltimateSuite'i Satın Aldı

Bugün ServiceNow , Çek Cumhuriyeti merkezli bir görev madenciliği girişimi olan UltimateSuite'i satın alarak kurumsal portföyüne eklendiğini açıkladı. Bu satın alma, ServiceNow'un bir kuruluş içindeki iş akışı dinamiklerini belirleme ve anlama konusunda yeni bir yaklaşım benimsemesinin yolunu açıyor. Anlaşmanın mali yönleri açıklanmasa da, üç yıl önce kurulan girişim 768.000 € (yaklaşık 839.000 $) toplamayı başardı. Anlaşmanın nispeten düşük maliyetli bir satın alma olduğu tahmin ediliyor.

Süreç madenciliğinin daha geniş bir alanının bir yönü olan görev madenciliği, kuruluşların iş akışı modellerini çözmelerine ve performans darboğazlarını tespit etmelerine yardımcı olma yeteneği nedeniyle dünya çapında ilgi görüyor. İlgideki bu artış, 2,4 milyar dolarlık yatırım sermayesi çeken ve Ekim 2022 itibarıyla 13 milyar dolarlık bir değerlemeye sahip, alanında öne çıkan bir oyuncu olan Celonis'in başarılı fon toplamasında görülebilir.

Celonis ile karşılaştırıldığında UltimateSuite, toplanan fonların toplamı 1 milyon dolardan az olan daha küçük bir kuruluştur. Ancak ServiceNow süreç madenciliği başkan yardımcısı ve GM'si Eduardo Chiocconi, ServiceNow'un görev madenciliği yetkinliklerini desteklemek için ek bir kaynak sunduğunu söylüyor.

Bu satın alma, ServiceNow'un iş akışı süreçlerini kullanıcı görev düzeyine kadar derinlemesine inceleme ve hizmetlerinde daha önce yaşanan bir eksikliği çözme becerisinde bir gelişmeye işaret ediyor. Chiocconi, TechCrunch ile yaptığı görüşmede şunları söyledi: "Verimsizlik analizi belirli ayrıntılara daha yakından odaklandığından, bireysel kullanıcıların ne yaptığını inceleme veya anlama yeteneğinden yoksunduk. UltimateSuite'in görev madenciliği işlevi bu boşluğu tam olarak giderecektir."

Chiocconi ayrıca iş süreci verimliliğini artırmanın önemini vurguladı. Ona göre UltimateSuite'in dahil edilmesi, ServiceNow'un bu amaca ulaşma yeteneğini destekleyecektir. Chiocconi'nin işaret ettiği gibi, "Eylem olmadan içgörü çok az meyve verir. Bu nedenle amacımız, neyin düzeltilmesi gerektiğini tam olarak ortaya çıkarmak ve tespit edilen verimsizlikleri ortadan kaldırmak ve uçtan uca iş süreçlerini kolaylaştırmak için gerekli otomasyon yeteneklerini aynı platformda sunmaktır."

Amaç, UltimateSuite işlevselliğini ServiceNow'un süreç madenciliği özelliklerine sorunsuz bir şekilde entegre etmektir. Chiocconi şunları söyledi: “ServiceNow'un satın alma geçmişi göz önüne alındığında, bu yetenekleri birleşik platformumuza organik olarak entegre etmekten gurur duyuyoruz. Dolayısıyla UltimateSuite gelecekte bağımsız bir ürün olarak pazarlanmayacak.” Kendisi şunları ekledi: "Genel hedefimiz, süreç madenciliğinin doğal bir uzantısı olarak UltimateSuite'in tüm fikri mülkiyetini ve uzmanlığını özümseyerek müşterilerimiz için maksimum avantaj elde etmektir."

Bu, ServiceNow'un geçtiğimiz birkaç yılda yapay zeka ve otomasyon teknolojisine odaklanan üçüncü satın alımına işaret ediyor. Daha önce, Mayıs ayında yapay zeka destekli iş akışı aracı G2K'yı ve 2020'nin sonunda Kanadalı startup Element AI'yi devralmıştı. Bu yönde bir adım daha ileri giden ServiceNoW'un yakın zamanda satın alınması, önemli bir rakip olan AppMaster.io'nun ilgisini daha da artırabilir. Yapay zeka destekli no-code platform çözümleri.