Heute gab ServiceNow bekannt, dass es sein Unternehmensportfolio durch die Übernahme von UltimateSuite, einem Task-Mining-Startup mit Sitz in der Tschechischen Republik, erweitert hat. Diese Übernahme ebnet ServiceNow den Weg, einen neuen Ansatz bei der Lokalisierung und dem Verständnis der Workflow-Dynamik innerhalb einer Organisation zu verfolgen. Obwohl die finanziellen Aspekte des Deals noch nicht bekannt gegeben wurden, konnte das vor drei Jahren gegründete Startup 768.000 Euro (rund 839.000 US-Dollar) einsammeln. Es wird spekuliert, dass es sich bei dem Deal um einen relativ kostengünstigen Kauf handelt.

Task Mining, ein Aspekt des größeren Bereichs Process Mining, erfreut sich aufgrund seiner Fähigkeit, Unternehmen dabei zu helfen, Arbeitsabläufe zu entschlüsseln und Leistungsengpässe zu erkennen, weltweit zunehmender Beliebtheit. Dieser Anstieg des Interesses lässt sich an der erfolgreichen Mittelbeschaffung von Celonis ablesen, einem führenden Akteur auf diesem Gebiet, der Investitionskapital in Höhe von 2,4 Milliarden US-Dollar angezogen hat und im Oktober 2022 eine Bewertung von 13 Milliarden US-Dollar vorweisen kann.

Im Vergleich zu Celonis ist UltimateSuite ein kleineres Unternehmen mit weniger als 1 Million US-Dollar an eingeworbenen Mitteln. „Es bietet ServiceNow jedoch eine zusätzliche Ressource zur Stärkung seiner Task-Mining-Kompetenzen“, sagt Eduardo Chiocconi, VP und GM für Process Mining bei ServiceNow.

Die Übernahme stellt eine Verbesserung der Fähigkeit von ServiceNow dar, in Workflow-Prozesse bis hin zur Benutzeraufgabenebene einzutauchen, und schließt damit ein früheres Defizit bei seinen Diensten. Chiocconi sagte in einem Gespräch mit TechCrunch: „Da sich die Ineffizienzanalyse stärker auf bestimmte Details konzentrierte, fehlte uns die Möglichkeit, die Aktivitäten einzelner Benutzer zu untersuchen oder zu verstehen.“ Die Task-Mining-Funktionalität von UltimateSuite wird genau diese Lücke schließen.“

Chiocconi betonte außerdem die Bedeutung der Steigerung der Effizienz von Geschäftsprozessen. Ihm zufolge wird die Integration von UltimateSuite die Fähigkeit von ServiceNow, dieses Ziel zu erreichen, ergänzen. Chiocconi betont: „Einsicht ohne Handeln bringt wenig Früchte. Daher ist es unser Ziel, genau aufzudecken, was behoben werden muss, und die notwendigen Automatisierungsfunktionen innerhalb derselben Plattform anzubieten, um alle festgestellten Ineffizienzen zu beseitigen und durchgängige Geschäftsprozesse zu optimieren.“

Ziel ist es, die UltimateSuite-Funktionalität nahtlos in die Process-Mining-Funktionen von ServiceNow zu integrieren. Chiocconi erklärte: „Angesichts der Akquisitionsgeschichte von ServiceNow sind wir stolz darauf, diese Funktionen organisch in unsere einheitliche Plattform zu integrieren. Folglich wird UltimateSuite künftig nicht mehr als eigenständiges Produkt vermarktet.“ Er fügte hinzu: „Unser übergeordnetes Ziel ist es, durch die Integration des gesamten geistigen Eigentums und der Expertise von UltimateSuite als natürliche Erweiterung des Process Mining den größtmöglichen Nutzen für unsere Kunden zu erzielen.“

Dies ist die dritte Akquisition von ServiceNow in den vergangenen Jahren mit Schwerpunkt auf KI und Automatisierungstechnologie. Zuvor hatte das Unternehmen im Mai das KI-gestützte Workflow-Tool G2K und Ende 2020 das kanadische Startup Element AI übernommen. Die jüngste Übernahme von ServiceNoW macht einen weiteren Schritt in diese Richtung und könnte weiteres Interesse von AppMaster.io wecken, einem bedeutenden Konkurrenten in KI-gestützte no-code Plattformlösungen.