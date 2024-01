Firma ServiceNow ogłosiła dzisiaj, że powiększyła swoje portfolio korporacyjne, nabywając UltimateSuite, start-up zajmujący się wydobyciem zadaniowym z siedzibą w Czechach. To przejęcie otwiera ServiceNow drogę do przyjęcia nowego podejścia do określania i rozumienia dynamiki przepływu pracy w organizacji. Choć finansowe aspekty transakcji pozostają nieujawnione, założonemu trzy lata temu startupowi udało się zebrać 768 000 euro (około 839 000 dolarów). Spekuluje się, że transakcja będzie stosunkowo tanim zakupem.

Eksploracja zadań, aspekt szerszej dziedziny eksploracji procesów, zyskuje na całym świecie popularność ze względu na swoją zdolność pomagania organizacjom w rozszyfrowywaniu wzorców przepływu pracy i wykrywaniu wąskich gardeł wydajności. Ten wzrost zainteresowania można zaobserwować po pomyślnym zebraniu funduszy przez Celonis, wybitnego gracza w tej dziedzinie, który pozyskał kapitał inwestycyjny o wartości 2,4 miliarda dolarów i którego wycena wynosi 13 miliardów dolarów według stanu na październik 2022 r.

W porównaniu do Celonis, UltimateSuite jest mniejszym podmiotem, z zebranymi środkami o wartości poniżej 1 miliona dolarów. Jednakże oferuje ServiceNow dodatkowe zasoby umożliwiające wzmocnienie jej kompetencji w zakresie eksploracji zadań, mówi Eduardo Chiocconi, wiceprezes i dyrektor generalny ds. eksploracji procesów w ServiceNow.

Przejęcie oznacza zwiększenie możliwości ServiceNow w zakresie zagłębiania się w procesy przepływu pracy aż do poziomu zadań użytkownika, eliminując wcześniejsze niedociągnięcia w jej usługach. Chiocconi w rozmowie z TechCrunch powiedział: „W miarę jak analiza nieefektywności skupiała się bardziej na konkretnych szczegółach, brakowało nam możliwości sprawdzenia i zrozumienia, co robią poszczególni użytkownicy. Funkcja eksploracji zadań w UltimateSuite dokładnie wypełni tę lukę.”

Chiocconi podkreślił ponadto znaczenie zwiększania efektywności procesów biznesowych. Według niego włączenie UltimateSuite uzupełni zdolność ServiceNow do osiągnięcia tego celu. Jak podkreśla Chiocconi: „Wgląd bez działania przynosi niewielkie owoce. Dlatego naszym celem jest dokładne wskazanie, co wymaga naprawy i zaoferowanie niezbędnych możliwości automatyzacji w ramach tej samej platformy, aby wyeliminować wszelkie wykryte nieefektywności i usprawnić kompleksowe procesy biznesowe.

Zamiarem jest płynna integracja funkcjonalności UltimateSuite z funkcjami eksploracji procesów w ServiceNow. Chiocconi stwierdził: „Biorąc pod uwagę historię przejęć ServiceNow, jesteśmy dumni z organicznej integracji tych funkcji z naszą ujednoliconą platformą. W związku z tym UltimateSuite nie będzie w przyszłości sprzedawany jako niezależny produkt.” Dodał: „Naszym nadrzędnym celem jest uzyskanie maksymalnych korzyści dla naszych klientów poprzez przyswojenie całej własności intelektualnej i wiedzy specjalistycznej UltimateSuite jako naturalnego rozszerzenia eksploracji procesów”.

Jest to trzecie przejęcie ServiceNow w ciągu ostatnich kilku lat, skupiające się na sztucznej inteligencji i technologii automatyzacji. Wcześniej w maju przejęła narzędzie do obsługi przepływu pracy oparte na sztucznej inteligencji G2K, a pod koniec 2020 r. kanadyjski start-up Element AI. Niedawne przejęcie ServiceNoW, stanowiące kolejny krok naprzód w tym kierunku, może wzbudzić dalsze zainteresowanie ze strony AppMaster.io, znaczącego konkurenta w branży Rozwiązania platform no-code wspierane przez sztuczną inteligencję.