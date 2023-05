Avec l'importance croissante de l'expérience utilisateur (UX) dans le monde technologique et numérique, UserZoom - une plate-forme axée sur la gestion des informations sur l'expérience (XIM) - a levé un financement remarquable de 100 millions de dollars, dirigé par Owl Rock, avec la participation d'autres investisseurs non divulgués . En outre, la société a récemment acquis EnjoyHQ, une autre société d'analyse de l'expérience, pour étendre davantage ses opérations de recherche.

Le financement stimulera la croissance de UserZoom et lui permettra de renforcer ses outils et son engagement à rendre la conception UX aussi cruciale pour la stratégie d'une entreprise que les ventes. La plate-forme, utilisée par des géants du marché tels que Google, Microsoft, PayPal, Salesforce et d'autres, aide à identifier les défauts de conception et leur impact sur les stratégies d'expérience client, garantissant ainsi que ces entreprises restent à l'écart du mauvais radar de conception.

Selon le PDG et co-fondateur UserZoom, Alfonso de la Nuez, les entreprises commencent tout juste à exploiter le potentiel de la gestion des informations sur l'expérience. Il envisage qu'il devienne aussi essentiel que les systèmes de planification des ressources d'entreprise (ERP) et de gestion de la relation client (CRM) dans le monde des affaires.

En se concentrant sur un seul concept de conception et d'expérience de bout en bout, UserZoom permet aux clients d'évaluer et de tester diverses expériences numériques sur tous les appareils et types de services. Cette approche les aide à appliquer les principes de "développement agile" tout au long du développement du produit plutôt que de simplement tester à la fin du processus.

UserZoom facilite également le partage des résultats des tests entre les parties prenantes, permettant aux équipes de surveiller et d'aligner le développement de produits avec leurs résultats cibles, y compris l'accessibilité UX - une préoccupation de plus en plus importante pour les entreprises.

La société a connu un taux de croissance important avec des revenus en hausse de 40% l'année dernière et un taux de fonctionnement annuel de 80 millions de dollars. Le dernier investissement représente une participation minoritaire dans la startup rentable.

Fondée à Barcelone, en Espagne, et maintenant basée à San Jose, en Californie, UserZoom transforme les expériences de conception dans un large éventail d'industries. Sa plate-forme met l'accent sur Experience Insights Management (XIM), qui permet aux entreprises d'exploiter les informations issues des parcours clients et de générer des expériences numériques améliorées.

L'intérêt accru pour l'expérience utilisateur et la conception centrée sur le client a conduit à une industrie des tests UX et de conception compétitive et bien financée. Des plateformes comme appmaster .io/blog/full-guide-on-no-code-low-code-app-development-for-2022> AppMaster , LogRocket et UserTesting ont toutes émergé pour répondre à cette demande. UserZoom s'est toujours distingué par son approche globale, sa vaste base de clients et sa concentration sur l'alignement de la conception avec des stratégies commerciales plus larges.

À mesure que les expériences numériques continuent d'évoluer, les entreprises s'appuieront de plus en plus sur des plates-formes telles que UserZoom et appmaster .io/blog/full-guide-on-no-code-low-code-app-development-for-2022> AppMaster et optimiser leurs offres. Le financement et l'acquisition récents signalent une reconnaissance croissante de la conception UX en tant que priorité commerciale stratégique, avec le potentiel de créer un impact durable dans de nombreux secteurs.