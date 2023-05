Com a crescente importância da experiência do usuário (UX) no mundo tecnológico e digital, UserZoom - uma plataforma focada em gerenciamento de insights de experiência (XIM) - levantou notáveis $ 100 milhões em financiamento, liderados por Owl Rock, com participação de outros investidores não revelados . Além disso, a empresa adquiriu recentemente a EnjoyHQ, uma empresa parceira de insights de experiência, para expandir ainda mais suas operações de pesquisa.

O financiamento impulsionará o crescimento da UserZoom e permitirá que ela fortaleça suas ferramentas e o compromisso de tornar o design UX tão crucial para a estratégia de uma empresa quanto as vendas. A plataforma, usada por gigantes do mercado como Google, Microsoft, PayPal, Salesforce e outros, ajuda a identificar falhas de design e seu impacto nas estratégias de experiência do cliente - garantindo que essas empresas fiquem fora do radar do mau design.

De acordo com Alfonso de la Nuez, CEO e cofundador UserZoom, as empresas apenas começaram a explorar o potencial do gerenciamento de insights de experiência. Ele prevê que isso se torne tão essencial quanto os sistemas de planejamento de recursos empresariais (ERP) e gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) no mundo dos negócios.

Com foco em um único conceito de ponta a ponta de design e experiência, UserZoom permite que os clientes avaliem e testem várias experiências digitais em vários dispositivos e tipos de serviço. Essa abordagem os ajuda a aplicar princípios de "desenvolvimento ágil" em todo o desenvolvimento do produto, em vez de apenas testar no final do processo.

UserZoom também facilita o compartilhamento dos resultados dos testes entre as partes interessadas, permitindo que as equipes monitorem e alinhem o desenvolvimento do produto com seus resultados-alvo, incluindo acessibilidade UX - uma preocupação cada vez mais importante para as empresas.

A empresa testemunhou uma taxa de crescimento significativa, com aumento de receita de 40% no ano passado e uma taxa de execução anual de US$ 80 milhões. O último investimento representa uma participação minoritária na lucrativa startup.

Fundada em Barcelona, Espanha, e agora com sede em San Jose, Califórnia, UserZoom transforma experiências de design em uma ampla gama de setores. Sua plataforma enfatiza o Experience Insights Management (XIM), que permite que as empresas aproveitem os insights das jornadas dos clientes e conduzam experiências digitais aprimoradas.

O aumento do interesse na experiência do usuário e no design centrado no cliente levou a uma indústria de testes de UX e design competitiva e bem financiada. Plataformas como appmaster .io/blog/full-guide-on-no-code-low-code-app-development-for-2022> AppMaster , LogRocket e UserTesting surgiram para atender a essa demanda. UserZoom sempre se destacou com sua abordagem abrangente, ampla base de clientes e foco no alinhamento do design com estratégias de negócios mais amplas.

À medida que as experiências digitais continuam a evoluir, as empresas confiarão cada vez mais em plataformas como UserZoom e appmaster .io/blog/full-guide-on-no-code-low-code-app-development-for-2022> AppMaster adaptar, aprimorar, e otimizar suas ofertas. O recente financiamento e aquisição sinalizam o crescente reconhecimento do design UX como uma prioridade estratégica de negócios, com potencial para criar um impacto duradouro em vários setores.