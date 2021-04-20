В связи с растущим значением пользовательского опыта (UX) в технологическом и цифровом мире, UserZoom — платформа, ориентированная на управление опытом (XIM), — привлекла значительное финансирование в размере 100 миллионов долларов под руководством Owl Rock при участии других неизвестных инвесторов. . Кроме того, компания недавно приобрела EnjoyHQ, коллегу по анализу опыта, для дальнейшего расширения своей исследовательской деятельности.

Финансирование ускорит рост UserZoom и позволит ему укрепить свои инструменты и стремление сделать UX-дизайн столь же важным для стратегии компании, как и продажи. Платформа, используемая гигантами рынка, такими как Google, Microsoft, PayPal, Salesforce и другими, помогает выявлять недостатки дизайна и их влияние на стратегии взаимодействия с клиентами, гарантируя, что эти компании не попадут в поле зрения плохого дизайна.

По словам генерального директора и соучредителя UserZoom Альфонсо де ла Нуеса, компании только начали использовать потенциал управления опытом. Он предвидит, что она станет столь же важной, как системы планирования ресурсов предприятия (ERP) и управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) в деловом мире.

Ориентируясь на единую комплексную концепцию дизайна и опыта, UserZoom позволяет клиентам оценивать и тестировать различные цифровые возможности на разных устройствах и типах услуг. Этот подход помогает им применять принципы «гибкой разработки» на протяжении всей разработки продукта, а не просто проводить тестирование в конце процесса.

UserZoom также облегчает обмен результатами тестирования между заинтересованными сторонами, позволяя командам отслеживать и согласовывать разработку продукта с их целевыми результатами, включая доступность UX, что становится все более важной проблемой для бизнеса.

Компания продемонстрировала значительные темпы роста: в прошлом году выручка увеличилась на 40%, а годовой оборот составил 80 миллионов долларов. Последние инвестиции составляют миноритарную долю в прибыльном стартапе.

UserZoom основанная в Барселоне, Испания, и теперь имеющая штаб-квартиру в Сан-Хосе, Калифорния, трансформирует опыт проектирования в самых разных отраслях. Его платформа делает упор на управление опытом (XIM), которое позволяет компаниям использовать информацию о пути клиентов и расширять возможности цифрового взаимодействия.

Повышенный интерес к пользовательскому опыту и дизайну, ориентированному на клиента, привел к созданию конкурентоспособной и хорошо финансируемой индустрии тестирования UX и дизайна. Такие платформы, как appmaster .io/blog/full-guide-on-no-code-low-code-app-development-for-2022> AppMaster , LogRocket и UserTesting, появились для удовлетворения этого спроса. UserZoom постоянно выделялся своим комплексным подходом, обширной клиентской базой и акцентом на согласовании дизайна с более широкими бизнес-стратегиями.

По мере развития цифровых технологий компании будут все больше полагаться на такие платформы, как UserZoom и appmaster .io/blog/full-guide-on-no-code-low-code-app-development-for-2022> AppMaster адаптации, улучшения, и оптимизировать свои предложения. Недавнее финансирование и приобретение свидетельствуют о растущем признании UX-дизайна в качестве стратегического бизнес-приоритета, способного оказать долгосрочное влияние на целый ряд секторов.