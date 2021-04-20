مع الأهمية المتزايدة لتجربة المستخدم (UX) في عالم التكنولوجيا والعالم الرقمي ، فقد نجحت UserZoom - وهي منصة تركز على إدارة رؤى التجربة (XIM) - في جمع تمويل مذهل بقيمة 100 مليون دولار ، بقيادة Owl Rock ، بمشاركة مستثمرين آخرين لم يكشف عنهم. . بالإضافة إلى ذلك ، استحوذت الشركة مؤخرًا على EnjoyHQ ، وهي شركة زميلة لرؤى الخبرة ، لتوسيع عملياتها البحثية.

سيعمل التمويل على تعزيز نمو UserZoom وتمكينها من تعزيز أدواتها والتزامها بجعل تصميم UX أمرًا حاسمًا لاستراتيجية الشركة مثل المبيعات. تساعد المنصة ، التي يستخدمها عمالقة السوق مثل Google و Microsoft و PayPal و Salesforce وغيرهم ، في تحديد عيوب التصميم وتأثيرها على استراتيجيات تجربة العملاء - مما يضمن بقاء هذه الشركات بعيدة عن رادار التصميم السيئ.

وفقًا للرئيس التنفيذي لشركة UserZoom والمؤسس المشارك ألفونسو دي لا نويز ، بدأت الشركات للتو في الاستفادة من إمكانات إدارة رؤى الخبرة. وهو يتصور أنها أصبحت ضرورية مثل أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وإدارة علاقات العملاء (CRM) في عالم الأعمال.

مع التركيز على مفهوم واحد شامل للتصميم والخبرة ، يسمح UserZoom للعملاء بتقييم واختبار التجارب الرقمية المختلفة عبر الأجهزة وأنواع الخدمات. يساعدهم هذا النهج في تطبيق مبادئ "التطوير السريع" خلال تطوير المنتج بدلاً من مجرد الاختبار في نهاية العملية.

يسهل UserZoom أيضًا مشاركة نتائج الاختبار بين أصحاب المصلحة ، مما يسمح للفرق بمراقبة تطوير المنتج ومواءمته مع النتائج المستهدفة ، بما في ذلك إمكانية الوصول إلى UX - وهو مصدر قلق متزايد الأهمية للشركات.

وقد شهدت الشركة معدل نمو كبير مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 40٪ العام الماضي ومعدل تشغيل سنوي قدره 80 مليون دولار. حسابات الاستثمار الأخيرة لحصة أقلية في بدء التشغيل المربح.

تأسست في برشلونة ، إسبانيا ، ومقرها الآن في سان خوسيه ، كاليفورنيا ، تحوّل UserZoom تجارب التصميم عبر مجموعة واسعة من الصناعات. يركز نظامها الأساسي على Experience Insights Management (XIM) ، الذي يمكّن الشركات من الاستفادة من الرؤى من رحلات العملاء ودفع التجارب الرقمية المحسّنة.

أدى الاهتمام المتزايد بتجربة المستخدم والتصميم الذي يركز على العملاء إلى وجود صناعة اختبار تصميم وتجربة مستخدم تنافسية وممولة تمويلًا جيدًا. ظهرت منصات مثل appmaster .io/blog/full-guide-on-no-code-low-code-app-development-for-2022> AppMaster و UserTesting لتلبية هذا الطلب. ميزت UserZoom نفسها باستمرار من خلال نهجها الشامل وقاعدة العملاء الواسعة والتركيز على مواءمة التصميم مع استراتيجيات الأعمال الأوسع.

مع استمرار تطور التجارب الرقمية ، ستعتمد الشركات بشكل متزايد على منصات مثل UserZoom و appmaster .io/blog/full-guide-on-no-code-low-code-app-development-for-2022> AppMaster وتحسين عروضهم. يشير التمويل والاستحواذ الأخيران إلى اعتراف متزايد بتصميم UX كأولوية عمل إستراتيجية ، مع إمكانية إحداث تأثير دائم عبر مجموعة من القطاعات.