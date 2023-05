Met het toenemende belang van gebruikerservaring (UX) in de technische en digitale wereld, heeft UserZoom - een platform gericht op experience insights management (XIM) - een opmerkelijke $ 100 miljoen aan financiering opgehaald, geleid door Owl Rock, met deelname van andere niet bekendgemaakte investeerders . Daarnaast heeft het bedrijf onlangs EnjoyHQ overgenomen, een collega-bedrijf voor ervaringsinzichten, om zijn onderzoeksactiviteiten verder uit te breiden.

De financiering zal de groei van UserZoom stimuleren en het in staat stellen zijn tools en toewijding te versterken om UX-ontwerp net zo cruciaal te maken voor de strategie van een bedrijf als verkoop. Het platform, dat wordt gebruikt door marktreuzen als Google, Microsoft, PayPal, Salesforce en anderen, helpt bij het identificeren van ontwerpfouten en hun impact op strategieën voor klantervaring, zodat deze bedrijven buiten de radar van slechte ontwerpen blijven.

Volgens CEO en mede-oprichter Alfonso de la Nuez UserZoom zijn bedrijven nog maar net begonnen met het benutten van het potentieel van ervaringsinzichtenbeheer. Hij voorziet dat het net zo essentieel wordt als systemen voor enterprise resource planning (ERP) en customer relationship management (CRM) in de zakenwereld.

Door zich te concentreren op een enkel end-to-end concept van ontwerp en ervaring, stelt UserZoom klanten in staat om verschillende digitale ervaringen op verschillende apparaten en servicetypen te evalueren en te testen. Deze aanpak helpt hen om de principes van "agile ontwikkeling" toe te passen tijdens de hele productontwikkeling in plaats van alleen maar te testen aan het einde van het proces.

UserZoom vergemakkelijkt ook het delen van testresultaten tussen belanghebbenden, waardoor teams productontwikkeling kunnen volgen en afstemmen op hun beoogde resultaten, inclusief UX-toegankelijkheid - een steeds belangrijker zorg voor bedrijven.

Het bedrijf heeft een aanzienlijke groei doorgemaakt met een omzetstijging van 40% vorig jaar en een jaarlijkse run rate van $ 80 miljoen. De laatste investering is goed voor een minderheidsbelang in de winstgevende startup.

Opgericht in Barcelona, Spanje, en nu met hoofdkantoor in San Jose, Californië, transformeert UserZoom ontwerpervaringen in een breed scala van industrieën. Het platform legt de nadruk op Experience Insights Management (XIM), waarmee bedrijven inzichten uit klantreizen kunnen benutten en verbeterde digitale ervaringen kunnen stimuleren.

De toegenomen interesse in gebruikerservaring en klantgericht ontwerp heeft geleid tot een concurrerende en goed gefinancierde UX- en ontwerptestindustrie. Platforms zoals appmaster .io/blog/full-guide-on-no-code-low-code-app-development-for-2022> AppMaster , LogRocket en UserTesting zijn allemaal ontstaan om aan deze vraag te voldoen. UserZoom onderscheidt zich consequent door zijn alomvattende aanpak, uitgebreide klantenbestand en focus op het afstemmen van ontwerp op bredere bedrijfsstrategieën.

Naarmate digitale ervaringen blijven evolueren, zullen bedrijven steeds meer vertrouwen op platforms zoals UserZoom en appmaster .io/blog/full-guide-on-no-code-low-code-app-development-for-2022> AppMaster passen, te verbeteren, en hun aanbod optimaliseren. De recente financiering en overname wijzen op een groeiende erkenning van UX-design als een strategische bedrijfsprioriteit, met het potentieel om een blijvende impact te creëren in een reeks sectoren.