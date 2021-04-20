Teknoloji ve dijital dünyada kullanıcı deneyiminin (UX) artan önemiyle birlikte, deneyim içgörü yönetimine (XIM) odaklanan bir platform olan UserZoom, diğer açıklanmayan yatırımcıların katılımıyla Owl Rock liderliğinde 100 milyon dolarlık kayda değer bir fon sağladı. . Buna ek olarak, şirket yakın zamanda araştırma operasyonlarını daha da genişletmek için bir diğer deneyim içgörü şirketi olan EnjoyHQ'yu satın aldı.

Finansman, UserZoom büyümesini hızlandıracak ve UX tasarımını bir şirketin stratejisi için satış kadar önemli hale getirme taahhüdünü ve araçlarını güçlendirmesini sağlayacak. Google, Microsoft, PayPal, Salesforce ve diğerleri gibi pazar devleri tarafından kullanılan platform, tasarım kusurlarını ve bunların müşteri deneyimi stratejileri üzerindeki etkilerini belirlemeye yardımcı olarak bu işletmelerin kötü tasarım radarından uzak durmasını sağlar.

UserZoom CEO'su ve kurucu ortağı Alfonso de la Nuez'e göre şirketler, deneyim öngörüleri yönetiminin potansiyelinden yararlanmaya yeni başladılar. İş dünyasında kurumsal kaynak planlama (ERP) ve müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) sistemleri kadar önemli hale geleceğini öngörüyor.

Uçtan uca tek bir tasarım ve deneyim konseptine odaklanan UserZoom, müşterilerin cihazlar ve hizmet türleri arasında çeşitli dijital deneyimleri değerlendirmesine ve test etmesine olanak tanır. Bu yaklaşım, yalnızca sürecin sonunda test etmek yerine ürün geliştirme boyunca "çevik geliştirme" ilkelerini uygulamalarına yardımcı olur.

UserZoom ayrıca test sonuçlarının paydaşlar arasında paylaşılmasını kolaylaştırarak ekiplerin, işletmeler için giderek daha önemli bir endişe kaynağı olan UX erişilebilirliği de dahil olmak üzere ürün geliştirmeyi hedef sonuçlarıyla izlemesine ve uyumlu hale getirmesine olanak tanır.

Şirket, geçen yıl %40 artan gelirleri ve yıllık 80 milyon dolarlık çalışma oranıyla önemli bir büyüme oranına tanık oldu. En son yatırım, kârlı girişimde azınlık hissesi oluşturuyor.

İspanya, Barselona'da kurulan ve şu anda merkezi San Jose, California'da bulunan UserZoom, çok çeşitli sektörlerde tasarım deneyimlerini dönüştürüyor. Platformu, işletmelerin müşteri yolculuklarından içgörülerden yararlanmasını ve gelişmiş dijital deneyimler elde etmesini sağlayan Experience Insights Management'ı (XIM) vurgular.

Kullanıcı deneyimine ve müşteri odaklı tasarıma artan ilgi, rekabetçi ve iyi finanse edilen bir UX ve tasarım testi endüstrisine yol açmıştır. appmaster .io/blog/full-guide-on-no-code-low-code-app-development-for-2022> AppMaster , LogRocket ve UserTesting gibi platformların tümü bu talebi karşılamak için ortaya çıktı. UserZoom, kapsamlı yaklaşımı, kapsamlı müşteri tabanı ve tasarımı daha geniş iş stratejileriyle uyumlu hale getirmeye odaklanmasıyla sürekli olarak kendisini farklı kılmaktadır.

Dijital deneyimler gelişmeye devam appmaster .io/blog/full-guide-on-no-code-low-code-app-development-for-2022> AppMaster geliştirmek UserZoom ve tekliflerini optimize edin. Son zamanlardaki finansman ve satın alma, UX tasarımının, çeşitli sektörlerde kalıcı bir etki yaratma potansiyeline sahip, stratejik bir iş önceliği olarak giderek daha fazla kabul gördüğünün sinyalini veriyor.