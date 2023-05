Con la crescente importanza dell'esperienza utente (UX) nel mondo tecnologico e digitale, UserZoom - una piattaforma incentrata sulla gestione degli insight sull'esperienza (XIM) - ha raccolto un notevole finanziamento di $ 100 milioni, guidato da Owl Rock, con la partecipazione di altri investitori non divulgati . Inoltre, la società ha recentemente acquisito EnjoyHQ, una società di approfondimenti sull'esperienza, per espandere ulteriormente le proprie operazioni di ricerca.

Il finanziamento stimolerà la crescita di UserZoom e le consentirà di rafforzare i suoi strumenti e l'impegno a rendere il design UX cruciale per la strategia di un'azienda quanto le vendite. La piattaforma, utilizzata da giganti del mercato come Google, Microsoft, PayPal, Salesforce e altri, aiuta a identificare i difetti di progettazione e il loro impatto sulle strategie di esperienza del cliente, assicurando che queste aziende stiano lontane dal radar del cattivo design.

Secondo il CEO e co-fondatore UserZoom Alfonso de la Nuez, le aziende hanno appena iniziato a sfruttare il potenziale della gestione degli insight sull'esperienza. Immagina che diventi essenziale quanto i sistemi di pianificazione delle risorse aziendali (ERP) e di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) nel mondo degli affari.

Concentrandosi su un unico concetto end-to-end di design ed esperienza, UserZoom consente ai clienti di valutare e testare varie esperienze digitali su dispositivi e tipi di servizio. Questo approccio li aiuta ad applicare i principi dello "sviluppo agile" durante lo sviluppo del prodotto piuttosto che limitarsi a testare alla fine del processo.

UserZoom facilita inoltre la condivisione dei risultati dei test tra le parti interessate, consentendo ai team di monitorare e allineare lo sviluppo del prodotto con i risultati prefissati, inclusa l'accessibilità UX, una preoccupazione sempre più importante per le aziende.

L'azienda ha assistito a un tasso di crescita significativo con un aumento dei ricavi del 40% lo scorso anno e un tasso di esecuzione annuo di 80 milioni di dollari. L'ultimo investimento rappresenta una quota di minoranza nella redditizia startup.

Fondata a Barcellona, in Spagna, e ora con sede a San Jose, in California, UserZoom trasforma le esperienze di progettazione in un'ampia gamma di settori. La sua piattaforma pone l'accento sull'Experience Insights Management (XIM), che consente alle aziende di sfruttare gli insight dai percorsi dei clienti e promuovere esperienze digitali avanzate.

Il crescente interesse per l'esperienza utente e il design incentrato sul cliente ha portato a un settore competitivo e ben finanziato per UX e test di progettazione. Piattaforme come LogRocket e UserTesting sono emerse per soddisfare questa domanda. UserZoom si è costantemente distinto grazie al suo approccio completo, all'ampia base di clienti e alla focalizzazione sull'allineamento del design con strategie aziendali più ampie.

Man mano che le esperienze digitali continuano a evolversi, le aziende si affideranno sempre più a piattaforme come UserZoom per adattare, migliorare, e ottimizzare le loro offerte. Il recente finanziamento e acquisizione segnalano un crescente riconoscimento del design UX come priorità aziendale strategica, con il potenziale per creare un impatto duraturo in una vasta gamma di settori.