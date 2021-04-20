随着用户体验 (UX) 在技术和数字世界中的重要性日益增加， UserZoom一个专注于体验洞察管理 (XIM) 的平台——已经筹集了 1 亿美元的资金，由 Owl Rock 领投，其他未公开投资者参与.此外，该公司最近收购了一家经验洞察公司 EnjoyHQ，以进一步扩大其研究业务。

这笔资金将促进UserZoom的增长，并使其能够加强其工具和承诺，使用户体验设计与销售一样对公司战略至关重要。谷歌、微软、PayPal、Salesforce 等市场巨头使用的该平台有助于识别设计缺陷及其对客户体验策略的影响——确保这些企业远离糟糕的设计雷达。

根据UserZoom首席执行官兼联合创始人阿方索·德拉努埃斯 (Alfonso de la Nuez) 的说法，公司才刚刚开始挖掘体验洞察管理的潜力。他设想它在商业世界中变得与企业资源规划 (ERP) 和客户关系管理 (CRM) 系统一样重要。

UserZoom专注于单一的端到端设计和体验概念，允许客户评估和测试跨设备和服务类型的各种数字体验。这种方法帮助他们在整个产品开发过程中应用“敏捷开发”原则，而不仅仅是在流程结束时进行测试。

UserZoom还促进了利益相关者之间共享测试结果，使团队能够监控产品开发并使其与目标结果保持一致，包括 UX 可访问性——这是企业越来越重要的关注点。

该公司见证了显着的增长，去年收入猛增 40%，年运营率为 8000 万美元。最新的投资占这家盈利初创公司的少数股权。

UserZoom成立于西班牙巴塞罗那，现总部位于加利福尼亚州圣何塞，致力于改变各行各业的设计体验。其平台强调体验洞察管理 (XIM)，使企业能够利用客户旅程中的洞察力并推动增强的数字体验。

对用户体验和以客户为中心的设计的兴趣增加导致了竞争激烈且资金充足的用户体验和设计测试行业。 appmaster .io/blog/full-guide-on-no-code-low-code-app-development-for-2022> AppMaster平台应运而生。 UserZoom始终以其全面的方法、广泛的客户群以及专注于使设计与更广泛的业务战略保持一致而脱颖而出。

随着数字体验的不断发展，公司将越来越依赖UserZoom appmaster .io/blog/full-guide-on-no-code-low-code-app-development-for-2022> AppMaster平台来适应、增强、并优化他们的产品。最近的融资和收购表明人们越来越认识到用户体验设计是一项战略性业务优先事项，并有可能在一系列领域产生持久影响。