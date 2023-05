Angesichts der zunehmenden Bedeutung von User Experience (UX) in der technischen und digitalen Welt hat UserZoom – eine Plattform mit Fokus auf Experience Insights Management (XIM) – unter der Leitung von Owl Rock und unter Beteiligung anderer nicht bekannt gegebener Investoren eine bemerkenswerte Finanzierung in Höhe von 100 Millionen US-Dollar aufgebracht . Darüber hinaus hat das Unternehmen kürzlich EnjoyHQ, ein anderes Unternehmen für Erfahrungsanalysen, übernommen, um seine Forschungsaktivitäten weiter auszubauen.

Die Finanzierung wird das Wachstum von UserZoom ankurbeln und es ihm ermöglichen, seine Tools und sein Engagement zu stärken, UX-Design für die Strategie eines Unternehmens genauso entscheidend wie den Verkauf zu machen. Die Plattform, die von Marktgiganten wie Google, Microsoft, PayPal, Salesforce und anderen verwendet wird, hilft dabei, Designfehler und ihre Auswirkungen auf Kundenerlebnisstrategien zu identifizieren – und stellt sicher, dass diese Unternehmen vom Radar für schlechtes Design ferngehalten werden.

Laut Alfonso de la Nuez, CEO und Mitbegründer UserZoom, haben Unternehmen gerade erst begonnen, das Potenzial von Experience Insights Management zu erschließen. Er stellt sich vor, dass es in der Geschäftswelt genauso wichtig wird wie Enterprise Resource Planning (ERP)- und Customer Relationship Management (CRM)-Systeme.

UserZoom konzentriert sich auf ein einziges End-to-End-Konzept für Design und Erfahrung und ermöglicht es Kunden, verschiedene digitale Erfahrungen über Geräte und Diensttypen hinweg zu evaluieren und zu testen. Dieser Ansatz hilft ihnen, die Prinzipien der „agilen Entwicklung“ während der gesamten Produktentwicklung anzuwenden, anstatt nur am Ende des Prozesses zu testen.

UserZoom erleichtert auch den Austausch von Testergebnissen zwischen den Beteiligten und ermöglicht es den Teams, die Produktentwicklung zu überwachen und an ihren Zielergebnissen auszurichten, einschließlich der UX-Zugänglichkeit – ein zunehmend wichtiges Anliegen für Unternehmen.

Das Unternehmen verzeichnete eine erhebliche Wachstumsrate mit einem Anstieg der Einnahmen um 40 % im vergangenen Jahr und einer jährlichen Laufrate von 80 Millionen US-Dollar. Die jüngste Investition macht eine Minderheitsbeteiligung an dem profitablen Startup aus.

UserZoom wurde in Barcelona, Spanien, gegründet und hat seinen Hauptsitz jetzt in San Jose, Kalifornien. UserZoom transformiert Designerlebnisse in einer Vielzahl von Branchen. Die Plattform legt Wert auf Experience Insights Management (XIM), das es Unternehmen ermöglicht, Erkenntnisse aus Customer Journeys zu nutzen und verbesserte digitale Erlebnisse voranzutreiben.

Das zunehmende Interesse an Benutzererfahrung und kundenorientiertem Design hat zu einer wettbewerbsfähigen und gut finanzierten UX- und Designtestbranche geführt. Plattformen wie appmaster .io/blog/full-guide-on-no-code-low-code-app-development-for-2022> AppMaster , LogRocket und UserTesting sind alle entstanden, um dieser Nachfrage gerecht zu werden. UserZoom hat sich durch seinen umfassenden Ansatz, seine umfangreiche Kundenbasis und den Fokus auf die Ausrichtung des Designs an umfassenderen Geschäftsstrategien konsequent von anderen abgehoben.

Da sich digitale Erfahrungen weiterentwickeln, werden sich Unternehmen zunehmend auf Plattformen wie UserZoom und appmaster .io/blog/full-guide-on-no-code-low-code-app-development-for-2022> AppMaster verlassen, um sie anzupassen, zu verbessern, und ihre Angebote zu optimieren. Die jüngste Finanzierung und Übernahme signalisiert eine wachsende Anerkennung des UX-Designs als strategische Geschäftspriorität mit dem Potenzial, in einer Reihe von Sektoren eine dauerhafte Wirkung zu erzielen.