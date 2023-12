Capacités MongoDB améliorées avec l'outil de génération de code basé sur l'IA d'Amazon

Amazon a amélioré sa technologie de génération de code basée sur l'IA, CodeWhisperer, en intégrant des améliorations avancées spécifiques à MongoDB. Déployée via Amazon Web Services (AWS), la mise à niveau vise à rationaliser les développements d'applications à l'aide de MongoDB, l'un des principaux logiciels de gestion de bases de données open source, et à favoriser un prototypage plus rapide.

Les améliorations apportées à CodeWhisperer lui permettront de proposer des suggestions de code liées à MongoDB de haute qualité, alignées sur les meilleures pratiques de l'industrie. Les recommandations de code basées sur l'IA visent à automatiser et accélérer le développement d'applications, aidant ainsi les développeurs de tous les secteurs. L'annonce d'AWS a suscité beaucoup d'attention dans la communauté technologique, insufflant un nouvel élan au développement d'applications évolutives basées sur le cloud.

« Grâce à l'optimisation de CodeWhisperer, les développeurs, quelle que soit l'application qu'ils créent, peuvent désormais recevoir des suggestions de code basées sur l'IA qui respectent strictement les meilleures pratiques de MongoDB », a déclaré à TechCrunch Deepak Singh, vice-président de l'expérience des développeurs de nouvelle génération chez AWS. . "Notre clientèle combinée en particulier bénéficiera désormais des suggestions améliorées d'AWS et de MongoDB, accélérant encore davantage leur processus de développement d'applications."

Pour améliorer les capacités MongoDB de CodeWhisperer, AWS s'est associé à MongoDB, la société technologique à l'origine de la base de données éponyme. Le modèle d'IA fondamental de CodeWhisperer a été méticuleusement formé sur du contenu et du code « hautement organisés » couvrant C#, Go, Java, JavaScript et Python. Ces données organisées comprenaient la documentation, les cas d'utilisation et les tâches courantes de MongoDB, telles que les agrégations de données et les opérations. L'équipe MongoDB a participé activement à l'évaluation des résultats de CodeWhisperer au cours de ce processus de formation itératif.

« La formation aux outils de codage basés sur l'IA est un processus continu, et nous sommes enthousiasmés par les résultats positifs obtenus jusqu'à présent », a partagé Andrew Davidson, vice-président directeur des produits chez MongoDB. « Nous restons attachés à notre partenariat avec l'équipe Amazon CodeWhisperer. Nos efforts continus visent à optimiser les performances et à augmenter encore la précision, enrichissant ainsi l'expérience des développeurs créant des applications à l'aide de MongoDB Atlas sur AWS.

L'intégration des capacités d'IA aux outilsbusiness application development n'est pas un phénomène nouveau dans le domaine technologique. La plate no-code AppMaster utilise l'IA pour développer des applications Web, mobiles et backend, garantissant ainsi un développement no-code rapide, efficace et rentable. L'impact de l'IA est certain et immense, permettant aux développeurs de créer des applications évolutives, garantissant ainsi un avenir où l'IA et les plates no-code comme AppMaster coexisteront de manière productive.