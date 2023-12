Recursos aprimorados do MongoDB com a ferramenta de geração de código baseada em IA da Amazon

A Amazon aumentou sua tecnologia de geração de código baseada em IA, CodeWhisperer, integrando melhorias avançadas específicas do MongoDB. Implementada por meio da Amazon Web Services (AWS), a atualização foi definida para agilizar o desenvolvimento de aplicativos usando MongoDB, um software líder de gerenciamento de banco de dados de código aberto, e promover prototipagem mais rápida.

As melhorias no CodeWhisperer permitirão propor sugestões de código de alta qualidade relacionadas ao MongoDB, alinhadas com as melhores práticas do setor. As recomendações de código apoiadas por IA visam automatizar e agilizar o desenvolvimento de aplicações, auxiliando desenvolvedores em todos os setores. O anúncio da AWS atraiu muita atenção da comunidade tecnológica, injetando um novo impulso no desenvolvimento de aplicativos escaláveis ​​baseados em nuvem.

“Com a otimização do CodeWhisperer, os desenvolvedores, independentemente do aplicativo que estão construindo, agora podem receber sugestões de código baseadas em IA que aderem estritamente às melhores práticas do MongoDB”, disse ao TechCrunch Deepak Singh, vice-presidente de experiência de desenvolvedor de última geração da AWS . 'Nossa clientela combinada em particular, agora se beneficiará das sugestões aprimoradas da AWS e do MongoDB, acelerando ainda mais o processo de desenvolvimento de aplicativos.'

Para aprimorar os recursos do MongoDB do CodeWhisperer, a AWS fez parceria com o MongoDB, a empresa de tecnologia por trás do banco de dados de mesmo nome. O modelo fundamental de IA do CodeWhisperer foi meticulosamente treinado em conteúdo e código “altamente selecionados” abrangendo C#, Go, Java, JavaScript e Python. Esses dados selecionados incluíam documentação, casos de uso e tarefas comuns do MongoDB, como agregações e operações de dados. A equipe do MongoDB participou ativamente da avaliação do resultado do CodeWhisperer durante esse processo de treinamento iterativo.

'O treinamento de ferramentas de codificação alimentadas por IA é um processo contínuo e estamos entusiasmados com os resultados positivos até agora.', compartilhou Andrew Davidson, vice-presidente sênior de produto do MongoDB. 'Continuamos comprometidos com nossa parceria com a equipe Amazon CodeWhisperer. Nosso esforço contínuo visa otimizar o desempenho e aumentar ainda mais a precisão, enriquecendo assim a experiência dos desenvolvedores que criam aplicações usando o MongoDB Atlas na AWS.”

A integração de capacidades de IA com ferramentas business application development não é um fenômeno novo na esfera tecnológica. A plataforma no-code AppMaster utiliza IA para desenvolver aplicativos web, móveis e back-end, garantindo um desenvolvimento no-code rápido, eficiente e econômico. O impacto da IA ​​é definitivo e imenso, capacitando os desenvolvedores a criar aplicativos escaláveis, garantindo um futuro onde a IA e plataformas no-code como AppMaster coexistam de forma produtiva.